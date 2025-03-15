Ekrem İmamoğlu: Kirli işler yapıyorlar, siyaseten beni yenemiyorlar

CHP'de yapılacak Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için aday olan Ekrem İmamoğlu'nun yeni durağı memleketi Trabzon oldu.

İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar:

"Burayı hatırladığımda aklıma ilk adım geliyor. Mustafa Kemal'in Karadeniz'den attığı ilk adımdan söz ediyorum. İşte biz de bugün başlattığımız demokrasi mücadelesini bütün Karadeniz'e, Karadeniz'den bütün Türkiye'ye yaymak için buradayız.

"Trabzonspor'da kaleci olmak hayalim vardı"

Ramazan ayında Allah kötülere fırsat vermesin. Ben şanslı bir insanım. Trabzon'da doğdum, büyüdüm, okudum. Benim çocukluk hayalimde Trabzonspor'da olmak Şenol Güneş yerine kaleci olacaktım. Allah nasip etmedi. Ama onun yerine 31 yaşında Trabzonspor'a yöneticilik yaptım, daha sonra basketbol takımımızın kurucularından oldum, başkan yardımcılığını yaptım. Fatih Tekke'ye de başarılar diliyorum.

Şükürler olsun burada doğdum büyüdüm. Şimdi dünyanın en güzel şehrinde belediye başkanlığı yapıyorum. Bu gurur kimin biliyor musunuz? Trabzon'un Akçaabat köyünden Pazarkapı mahallesi'ne, Trabzon'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan İstanbul'a götüren duygunun ve ruhun adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Beni o koltuğa oturtan Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyete yüklediği misyondur.

"Ne toprağı işlediler ne suyu yönettiler"

Niçin bu cennet vatanın işsizliği bu kadar yüksek? Karadeniz'in gençleri, çiftçisi, esnafı ne için ayakta duramıyor? Bakın, bunların hepsine derinlemesine bakacağız. Bir avuç insan ne için zenginleşiyor? Karadeniz'in gençleri, çocukları, yaşlıları, engellileri, kadınları, erkekleri ne için zor durumda? Yatırım yok. Bunların umrunda değil. Refah yok. Milletin refahı bunların derdi değil. Karadeniz'in kaynaklarını bile peşkeş çekiyorlar. Trabzon'un, Rize'nin, Giresun'un derelerini HES projeleriyle kuruttular. Uzungöl'ü, Ayder'i ne yazık ki stratejik planlayamadılar. Artvin'in ormanlarını, Bayburt'un vadilerini maden şirketlerine teslim ettiler. Ne toprağı işlediler ne suyu yönettiler. Bu kadim ülkenin en güzel tabiatını perişan ettiler.

"Karadeniz'in suyu özgür akacak"

"Size peşinen söz veriyorum. Tüm Türkiye'de tabiatımızı mahveden projelere izin vermeyeceğiz. Suyu kamu yararına yöneteceğiz. Yağmur suyu projeleri ile büyük tasarruf sağlayacağız. Karadeniz'in suyu özgür akacak. Suyumuzu bir avuç rantçıya teslim etmeyeceğiz. Rize'nin sanayisini ve işgücünü yeniden ayağa kaldıracağız. Sağlık hizmetlerini ve eğtimi güçlendireceğiz. Karadeniz'in tamamı eğitim başarısında Türkiye'nin en gerilerinde. Bu çok kötü.

"Siyaseten beni yenemiyorlar, benim başımı öne eğdiremiyorlar"

Kendi gazetelerine, kendi trollerine söyletiyorlar. Beni oyundan çıkaracaklar. Ellerinden geleni, ellerinden geleni ardına koymayacaklarmış. Kirli işler yapıyorlar. Siyaseten beni yenemiyorlar, benim başımı öne eğdiremiyorlar. Güya polisin eliyle benim başımı öne eğdireceklermiş. Benim polis kardeşlerimin elini kullanacaklar aklı sıra. Yani sözüm ona bizi milletin önünde güya küçük düşürecekler. Kirli hesaplarla ülkeyi karıştırma peşindeler. Hayale sığmayacak şekilde yalan dolan projeleriyle kafasında dönen stratejilerle beni saf dışı bırakmanın peşindeler. Hatta bunu mümkünse 23 Mart'tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri ne, vatanı mı düşünüyorlar? Milleti mi düşünüyorlar? Dertleri koltuk koltuk.

"Vatandaş sana Karadeniz’den turpun büyüğünü gösteriyor"

Trabzon'da bir vatandaşın verdiği turpu gösteren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. İmamoğlu, “Bak cumhurbaşkanı, vatandaş sana Karadeniz’den turpun büyüğünü gösteriyor" dedi.