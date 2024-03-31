İmamoğlu: Rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sandıkların kapandığını ve olumsuz bir olay yaşanmadığını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, X Sosyal Medya platformu üzerinden oy sayma işlemi sona erdikten sonra bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu şunları ifade etti:

"Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız."