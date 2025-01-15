Ekrem İmamoğlu rest çekti: Onayın cezamı bu milleti rahat bırakın!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Sözcü'nün haberine göre, konuşmasına hayatına son veren iki genç hukukçu savcı adayı Mert Akdoğan ve avukat Mithat Can Yalman'ın ölümüne dikkat çekerek başlayan İmamoğlu, mülakat uygulamasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:

-Bu pırlanta gibi genç avukata sözlü mülakatta ne sordunuz da, bu başarılı genç ona cevap veremedi ve elendi?

-Neden bu genç kardeşimizi kamuya layık görmediniz? Bu pırlanta gibi genç avukata sözlü mülakatta ne sordunuz da, bu başarılı genç ona cevap veremedi ve elendi?

-Özellikle hakimlik ve savcılık mesleklerine atama yapılırken liyakat değil de siyasal mülahazalar öne çıkıyor. Bu hakim ve savcılardan tarafsız olmasını beklediğimiz o insanlarda beklentilerimiz çok aşağı düşmeye başladı.

-Bu sorun ülkemizin en önemli beka sorunundan biri diyebiliriz. Ülkenin işleyişini çürütüyor bu sorun. Biz de İstanbul'da adil ve tarafsız olmayan bir başsavcılıkla karşı karşıyayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve ekibi ile bu adaletsizliği yaşıyoruz.

-Gözaltı tedbiri ancak tarafların ifadelerinin normal şartlarda alınamadığı durumlarda uygulanan bir tedbirdir.

-Ama uygulama sanki normal bir durummuş gibi belediye başkanları şafak vakti operasyonla gözaltına alınıyor.

-Rıza kardeşimin şafak vakti evinden gözaltına alınması hukuktan değilse hangi kaynaktan geliyor? Şehvetle yaptığınız bu uygulamanın amacı nedir? Bunun amacını açıklayayım...

-Seçim mevzuatımıza göre, hakim ve savcılar 1 siyasi partiden aday olmak için istifa ederse seçimi kazanamadıkları halde görevlerine geri dönemiyorlar.

-Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan bu beyefendi şimdi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Bakan yardımcılarının hükümetle gelip hükümetle gideceğini söylüyor. Yani bir anlamda siyasi müsteşar görevi yapacağını söylüyor.

AKP'li belediyeye milyonluk araç hediye edilmiş

-Bu suç örgütü lideri denen kişinin şirketi, AK Partili Isparta Belediye Başkanı'na 'çok lüks' kategorisine giren, milyonlarca liralık 'Audi A8' marka bir makam otomobili hediye etmiş.

-Her gün beni hatırla! Mesela Isparta Belediye Başkanı'na bunları soracak mısınız? Bu iş insanı size neden milyonlarca liralık aracı hediye etti diye sorgulamaları yapacak mısınız?

'Ahmak davası' açıklaması

-İstinaf'ta bekletilen 'ahmak davası' devam ediyor. Davamın hakimi usule uygun olmayan şekilde değiştirildi. Sürülen hakim, sürülen diyorum çünkü AK Parti İBB Sözcüsü kendi ifade etti, bana 2 yıldan fazla ceza verilmesi için tehdit edildiğini kendisi söyledi.

-İki kez HSK'ya başvurdum. Dinlemediler. Bunu milletimiz duysun! Kimsenin bir lüksü yok, hepimiz yargılanabiliriz. Ama bunun bir usulü, adabı, kuralı var.

"CHP ne yapacak?"

-Peki böyle devam ederse CHP ne yapacak? Bu saatten sonra ne yapacaksak milletçe yapacağız. Bu konu artık sadece CHP'nin sorunu olmaktan çıkmıştır.

-Bugün sadece bizim belediye başkanımızın sorunu gibi görenler kafasını kuma sokarak görmezden gelemezler. Dokunulmazlığı olan milletvekillerinin de başına gelecek.

-Ses çıkartmayan iş dünyasının başına gelecek. Bu akıl malınıza göz koyar. İş dünyasının sermayenin ekonominin içinde olan herkese sesleniyorum. Sanatçının sporcunun başına da gelecek. Kendi halinde vatandaşımın dahi başına gelecek.

Çünkü bu tek kişilik otorite bedene bulaştı mı metastaz etmeden bırakmaz. Ülkemizi çürütmeye çalışan bu siyasi müsteşarlıkla mücadele edeceğiz ya da herkes sırasını bekleyecek.

Meydan okudu

-Bana hayatı dart etmeye çalışana meydan okuyorum. İBB'ye ve bana ulaşmak ise hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza gerek yok.

-İşte siyasi yasak davam orada! Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın!