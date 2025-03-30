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Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Silivri'nin açık adresini paylaştı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı geldi. İmamoğlu, uzakta olduğu için bayramlaşamayacaklarını sananların çok yanıldıklarını belirterek Silivri'nin açık adresini paylaştı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Silivri'nin açık adresini paylaştı
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramda bir araya gelemeyeceklerini düşünenlerin yanıldığını belirten İmamoğlu, kişisel mail adresi ya da Marmara Cezaevi’ndeki koğuşuna gönderilecek mektupların kendisine ulaştırılacağını duyurdu.

Açık adres verdi

'Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!' diyen İmamoğlu, vatandaşların bayram mesajlarını '[email protected]’a' mail olarak gönderebileceklerini veya 'Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul' adresine mektup veya kart gönderilebileceğini aktardı.

İmamoğlu'nun gönderisi şu şekilde;

Şimdi ben sizden uzaktayım diye...

Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!

Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!

Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!

Ramazan Bayramımız kutlu olsun!

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