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İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet biriminde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı
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Edinilen bilgiye göre, modacı Barbaros Şansal uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen Barbaros Şansal hakkında İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Şansal, havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınmak üzere havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet birimine getirilen Şansal'ın ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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