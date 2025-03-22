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Ekrem İmamoğlu'ndan bir mesaj daha: Üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 4 gündür gözaltında olan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni bir açıklaması paylaşıldı. İmamoğlu kendisinin gözaltına alınmasının ardından başlayan borsa kayıpları üzerinden iktidarı eleştirdi, "Bu siyasi darbe yüzünden üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor" dedi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan bir mesaj daha: Üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor
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İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Çok üzülüyorum, olan yine milletimize oluyor.

Bizim üzerimizden milletin iradesine vurdukları bu darbe, yıllardır harap hale getirdikleri ekonomimizi ve Türkiye’nin geleceğini daha büyük bir tehlikeye sokuyor. Bu siyasi darbe yüzünden üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor.

Kendi bozdukları ekonomiyi millete çile çektirerek düzeltmeye çalışanlar, yine milletimizin sırtına kaldırması güç bir yük yüklüyorlar.

Allah şahittir, biz milletimize çektirdikleri çile azalsın diye çalıştık. Milletimiz biraz da olsa nefes alsın diye çalıştık. İnsanımız bu ekonomik krizde kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin diye canla başla çalıştık.

Milletimiz bunu gördüğü için bizden desteğini hiç esirgemedi. Bu samimi destek yüzünden bizi hapse, insanımızı da yokluğa mahkum etmek istiyorlar.

Milletimize sesleniyorum:

Sizin desteğinizle önce bu darbeyi yeneceğiz, sonra da bize bunu yaşatanlar göndereceğiz.

Bu fedakar ve çalışkan millete yaşattıkları ekonomik krizi de çileyi de biz bitireceğiz!"

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