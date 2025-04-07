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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'ye tebrik mesajı: Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve parti yöneticilerini tebrik ederek, "Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'ye tebrik mesajı: Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor
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Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tebrik ederek bir mesaj yolladı.

Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun.”

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