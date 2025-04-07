İmamoğlu için ilk seçim bürosu açılıyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart tarihinde gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'ta tutuklandı.

Sözcü'nün haberine göre CHP Kocaeli İl Başkanlığı ile İzmit Belediyesi, Ekrem İmamoğlu için ilk seçim bürosunu açıyor.

"Halkın iradesine omuz veriyoruz"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu için Kocaeli’deki ilk seçim ofisini, CHP Kocaeli İl ve İzmit İlçe Başkanlığımızla birlikte Alemdar Caddesi’nde açıyoruz.

Daha önceki seçimlerde de kullandığımız bina, şimdi demokrasi ve halkın iradesi için yeniden faaliyete geçiyor.

Hem 2023 Cumhurbaşkanlığı hem de 2024 yerel seçimlerinde önemli bir görev üstlenen bu adres, bu kez Sayın İmamoğlu’nun kampanyasına İzmit’ten verilen güçlü bir destek noktası olacak. Geçmişte olduğu gibi bugün de halkın sesi, umudun ve adaletin simgesi olacak.

İzmit’ten tüm Türkiye’ye çağrımız nettir: Demokrasiye sahip çıkıyor, halkın iradesine omuz veriyoruz. Hazırız ve birlikte başaracağız!"