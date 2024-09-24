Ekrem İmamoğlu'ndan 'ahmak davası' açıklaması: Tam bir sefillik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de Kent Lokantası'nın açılışına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularına yanıtlayan İmamoğlu, 'ahmak davası' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, açıklamasında "Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, hem siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay ceza davasına dönüşen haliyle tam bir sefillik, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor" dedi.

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamdayız. Elbette bu siyasi bir konu, dolayısıyla partimizi ilgilendiren bir konu, Genel Başkanımız ve merkez yönetimi meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla tartışılmasını, konuşulmasını uygun gördü. Şu anda bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı, çıkarken de onları selamladım. Benim bildiğim bu kadar."

"Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar" diyen İmamoğlu, "Bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır. Genel Başkanımız Sosyalist Enternasyonel toplantısına gitmek için ABD'ye hareket etti. Sizleri bilgilendireceklerdir" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul'da olağanüstü toplandı

CHP yöneticileri, İmamoğlu'na yönelik açılan dava ve son günlerde siyasi yasak cezasının İstinaf'ta onaylanacağı iddialarının üzerine İstanbul'da olağanüstü toplandı.

Beyaz Köşk'te gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gökhan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

Toplantıda İmamoğlu'nun avukatları da yer aldı.