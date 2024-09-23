CHP, Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği suçlamasıyla yargılandığı dava, İstinaf Mahkemesi’nde sürüyor. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş, siyaset yasağı kararı da aldırmıştı.

Toplantı saat 13.00'de

CHP kurmayları, istinafta bekleyen karar için yarın olağanüstü toplanacak. CHP Lideri Özel’in talimatıyla düzenlenen toplantıda CHP Genel Merkezi’nden temsilcilerin yanında İmamoğlu ve avukatları da bulunacak. Ankara’dan katılan heyette; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer alacak. Toplantı saat 13.00’de yapılacak.

Özgür Özel katılamayacak

Özel, 24-26 Eylül ABD temasları dolayısıyla uçakta olacağından toplantıya katılamayacak. Toplantıda davanın seyri, gelişmeler ve istinafın kararı onaması durumunda CHP’nin tutumu konuşulacak.