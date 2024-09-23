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Chicago Fed Başkanı Goolsbee: Önümüzdeki yıl daha fazla faiz indirim bekliyorum

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonu kontrol altına alırken işgücü piyasasına zarar vermemek için önümüzdeki yıl daha fazla faiz indirimi beklediğini belirtti.

Haber Merkezi
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Chicago Fed Başkanı Goolsbee: Önümüzdeki yıl daha fazla faiz indirim bekliyorum
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Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed’in işgücü piyasasına zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alması ve ekonomide yumuşak bir iniş için "önümüzdeki yıl çok daha fazla faiz indirimi" beklediğini söyledi.

Goolsbee yaptığı değerlendirmede, enflasyonun zirveden "çok aşağıda" olduğunu ve son aylarda Fed'in yüzde 2 hedefine ulaştığını söyledi.

Goolsbee, “Faizleri on yılın en yüksek seviyesinde tutmak mantıklı değil. Sadece enflasyonu değil, istihdama yönelik riskleri de düşünmek gerekiyor ve bu muhtemelen önümüzdeki yıl çok daha fazla faiz indirimi anlamına geliyor. Koşulların bu şekilde kalmasını istiyorsak, faiz oranlarının bundan sonra önemli ölçüde düşmesi gerekiyor" diye ekledi.

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