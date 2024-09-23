DTB’den iş dünyasına Afrika'ya yatırım konferansı

Afrika İş Forumu ve Fuarı (AFEX) ve Denizli Ticaret Borsası iş birliğiyle "15 yılda Afrika bana ne öğretti" konulu konferans düzenlendi.

Denizli Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansa; Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Tanrıkulu, Meclis Başkanı İbrahim Yayan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı ve Borsa meclis üyeleri katıldı. Konferansta Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı Fatih Akbulut, Denizli Ticaret Borsası Meclis üyelerine Afrika kıtasında 15 yıllık iş deneyimlerini paylaştı ve Afrika’da iş yapmanın dinamiklerine dair önemli bilgiler sundu.

Akbulut, konuşmasında özellikle Afrika’da iş yapmanın zorluklarına ve sağladığı fırsatlara değindi. 2009 yılından bu yana 37 farklı Afrika ülkesine yaptığı ziyaretlerden, temaslardan ve bu süreçte kazandığı tecrübelerden bahseden Akbulut, Türk iş dünyasının Afrika’da nasıl daha etkin ve sürdürülebilir işler yapacağına dair önemli doneler verdi. Akbulut’un işaret ettiği kritik noktalar arasında Afrika pazarının benzersiz özellikleri, kültürel farklılık kaynaklı alternatif iş yapma alışkanlıkları ve başarılı girişimlerin anahtarı olarak yerel iş ortaklarıyla ilişki kurulması gibi başlıklar

Afrika’da iş yapmanın zorlukları ve avantajları

Akbulut, konuşmasında özellikle Afrika’da iş yapmanın zorluklarına ve sağladığı fırsatlara değindi. 2009 yılından bu yana 37 farklı Afrika ülkesine yaptığı ziyaretlerden, temaslardan ve bu süreçte kazandığı tecrübelerden bahseden Akbulut, Türk iş dünyasının Afrika’da nasıl daha etkin ve sürdürülebilir işler yapacağına dair önemli doneler verdi. Akbulut’un işaret ettiği kritik noktalar arasında Afrika pazarının benzersiz özellikleri, kültürel farklılık kaynaklı alternatif iş yapma alışkanlıkları ve başarılı girişimlerin anahtarı olarak yerel iş ortaklarıyla ilişki kurulması gibi başlıklar yer aldı.

Akbulut, Afrika’da başarılı olan iş tarzının en önemli özelliklerini şöyle sıraladı: “Doğru iş ortakları ve yerel bağlantılar kurmak, kültürel farklılıkları anlamak ve bu farkındalıkla hareket etmek, uzun vadeli planlama ve sabırla güven ilişkisi oluşturmak.”

70 ülkeden 2 binden fazla katılımcı

Akbulut, kasım ayında düzenlenecek AFEX 2024'ün Afrika ile iş yapmayı hedefleyen şirketler için eşsiz bir platform sağladığına dikkat çekti. TABA’nın katkılarıyla 70 farklı ülkeden ve çeșitli sektörlerden 2 binden fazla iş insanını ağırlayacak AFEX 2024, iş dünyasının önde gelen aktörlerinin yanı sıra farklı profildeki katılımcılar sayesinde nitelikli ve verimli ilişkilerin temelinin atılacağı bir etkinlik olacak.