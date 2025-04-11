Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye düşerse CHP ne yapacak? Özgür Özel açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'nin 'diploma iptali kararı'nın ardından 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra İBB'ye yönelik 'mali suçlar' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Bugün hakkında açılan 3 davadan hakim karşısında olacak Ekrem İmamoğlu'nun Akın Gürlek ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait 'ihale davası'nda siyasi yasağı isteniyor. Olası siyasi yasak kararında veya diploma iptali kararı geri çekilmezse CHP'nin çıkaracağı aday ve izleyeceği yol merak ediliyordu.

İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girerse CHP ne yapacak?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde yargı kararları nedeniyle aday olamaması durumunda CHP'nin izleyeceği yol belli oldu.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan CHP lideri Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı planını açıkladı.

İmamoğlu'nun olası yasak durumunda 'en çok oy alacak' ismi aday çıkaracaklarını belirten Özel, "Ekrem Bey içerideyse, en yüksek oyu kim alacaksa o adayımız olur" dedi. Aday belirlemek için CHP'nin kriterini ortaya koyan Özel, adayın koşullu olarak seçileceğini ifade etti.

CHP'nin olası adayını Özgür Özel açıkladı

Partisinin İmamoğlu'nun yerine çıkaracağı adayın koşulunu açıklayan Özgür Özel, o ismin görevinin İmamoğlu'nun cezaevinden çıkışı ve seçilmesine engel olan şartların ortadan kaldırılması için çalışacağını ifade etti.

İşte Özgür Özel'in o sözleri:

"...Ama o adaylık milletin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yerine, bu süreçte siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılır. O aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir."