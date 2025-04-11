Ekrem İmamoğlu 'Akın Gürlek' davasında hakim karşısına çıktı! Duruşma 16 Haziran'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri'de Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanıyor.

İmamoğlu'nun bu davada 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden menedilmesi isteniyor.

Son olarak İmamoğlu, Silivri'de hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu, Lacivert bir takım elbise ve lacivert kravatla duruşma salonuna katılırken, duruşmanın Silivri'de olmasına ilişkin "güvenlik" gerekçe gösterildi.

İmamoğlu'na 'Sabıkanız var mı?' sorusu yöneltildi

Davayı takip eden Sözcü muhabiri Muratcan Altuntoprak, "İmamoğlu'na 'Sabıkanız var mı?' sorusu yöneltildi. İmamoğlu da 'Sabıkam yok Allah'a şükür" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun savunması

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birisinin Aşkım İstanbul dediği, İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul’da 3 kere seçim kazanmış biri olduğu için buradayım. Bunun için size ifade veriyorum.

Vatandaşların vergisiyle çalışan TRT beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftirayla haber yapacağına bu duruşmayı yayınlasın. Benim evladım saydığım tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız.

Benim içim acıyor, içim.Tehditmiş hadi oradan. Ben hayatımda kavga etmedim. Kimseye dayak da atmadım dayak da yemedim. Gidin köydeki arkadaşlarıma sorsun savcılık. Ben hep barıştırıcıyım. Ben kıskançlık bile yapmam, biri Ankara’da beni kıskanıyormuş ama.

Beni terörle yan yana getirecek adamın alnını karışlarım. Bana bakan Türk Bayrağını görür, Atatürk’ü görür, Türk Milletini görür. Kimse beni kendisiyle karıştırmasın.

İmamoğlu yargılanamaz demedim ben. Ben Başsavcının evlatlarının sayısını bile bilmem özgeçmişine de bakmadım. Ben yargılanabilirim biriyim hesap vermem gerekir. Ama cumhurbaşkanı da bakanlar da hesap vermeli. Ben 10 yıldır belediyede müfettişlere de hesap veriyorum.

Ben Cumhurbaşkanı adayı olduğum, ön seçimde 15,5 milyon oy aldığım için buradayım. Kanala, yalana, talana, milletin karşısında olan her şeyin karşısında olduğum için buradayım. Kreş ve anne kart uygulamasına vesile olmuş bir belediye başkanıyım. İyilik bulaşıcıdır diye düşünürüm. Dar gelirlinin 40 liraya 3 öğün yemek yediği İstanbul’un belediye başkanıyım ben.

Partizanlığı kurumlardan söküp atan, liyakati esas alan anlayışı ortaya koyan bir kişiyim ben. Bu hukuksuz süreç çok sürmez. Milletin istemediği asla olmaz. En zor koşullarda 3-5 kahramanın arkasında yürümüştür Türk Milleti. Milli Mücadele döneminde. Benim kendimden şüphem yok."

Dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı. Dosya mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilirken, bir sonraki duruşma 16 Haziran tarihine ertelendi.

Duruşmada Akın Gürlek'in avukatının tehdit ve hakaret suçu ile ilgili mağdur tarafın zarar görme ihtimali bulunduğundan katılma talebinin kabulüne, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan katılma talebinin reddine karar verildi. Ardından duruşmaya ara karar için ara verildi.

Ara karar açıklandı

Verilen aranın ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Kararda dosya mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilirken, bir sonraki duruşma 16 Haziran tarihine ertelendi.

Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara karar verildiği sırada gazetecilerle sohbet etti:

"Sağlığım çok iyi. Emniyet ve adliyedeki gözaltı sürecinde kilo verdim. Az yemek yiyorum. Dengeli diyet yapıyorum. Çok çalışıyorum. Spor yapamıyorum. Ailem iyi olursa ben de iyiyim. Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini okuyorum. Pırlanta gençlerin alnından öpüyorum. Gençleri yürekten kutluyorum. Gönlümde ne varsa onu yaşattılar bana"