Çin Devlet Başkanı Xi: Hiçbir haksız baskıdan korkmuyoruz

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa Birliği'ni, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergilerine atıfta bulunarak, "tek taraflı zorbalığa" karşı Pekin'le birlikte direnmeye çağırdı.

Devlet medyası, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in cuma günü Avrupa Birliği'ni, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergilerine atıfta bulunarak, “tek taraflı zorbalığa” karşı Pekin ile el ele vermeye çağırdığını duyurdu.

“Hiçbir haksız baskıdan korkmuyoruz”

Xi, ABD ile ticaret geriliminin tırmanmasından bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada Çin'in "hiçbir haksız baskıdan korkmadığını" söyledi.

Xinhua'nın aktardığına göre Xi, “Çin 70 yılı aşkın bir süredir başkalarının lütfuna değil, kendine güvene ve sıkı çalışmaya dayanıyor ve hiçbir haksız baskıdan korkmuyor. Dış ortam nasıl değişirse değişsin, Çin kendinden emin kalacak, odaklanmaya devam edecek ve kendi işlerini iyi idare edecektir” dedi.