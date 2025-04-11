Çin'den yeni hamle: ABD'nin gümrük vergilerine aynı şekilde cevap verdi!

ABD'de Başkan Trump'ın 2 Nisan'da fitilini ateşlediği ticaret savaşları sürüyor.

Trump, tüm dünyaya yönelik, ülkelere özel açıkladığı gümrük vergilerini yoğun tepkiler sonrası Çin hariç 90 gün bekletmeye almıştı. Beyaz Saray'ın dün yaptığı açıklamada, Çin'e yönelik uyguladığı vergi oranını yüzde 145 olarak belirtmişti.

Çin'den cevap gecikmedi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile ticaret geriliminin tırmanmasından bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, Çin'in "hiçbir haksız baskıdan korkmadığını" söyledi.

Bu açıklama sonrası Çin, ABD'nin Çin mallarına gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltme kararına misillemede bulundu.

Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD mallarının ithalaktına uygulanan yüzde 84 gümrük vergisinin yüzde 125'e çıkarıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ek gümrük vergisinin 12 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Maliye Bakanlığı, "Eğer ABD, Çin'in ihraç ettiği mallara ek gümrük vergileri uygulamaya devam eder ise Çin bunu görmezden gelecek" dedi

Çin'in bu kararı sonrasında ABD vadeli endekleri negatif bölgeye geçerken, Avrupa borsalarında da satışlar hakim oldu.