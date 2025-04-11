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ABD'de Trump'a "suikast girişiminde bulunan" Routh'a karşı dava açılacak

ABD'nin Florida Eyaleti Başsavcısı James Uthmeier, ABD Başkanı Donald Trump'a 15 Eylül 2024'te "suikast girişiminde bulunan" şüpheli Ryan Wesley Routh'a karşı dava açacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de Trump'a "suikast girişiminde bulunan" Routh'a karşı dava açılacak
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Başsavcı Uthmeier, X sosyal medya platformundaki paylaşımında "Ofisim, Ryan Routh'u o dönemki başkan adayı olan Donald J. Trump'a suikast girişiminde bulunmakla resmi olarak suçluyor." ifadesini kullandı.

Paylaştığı videoda, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde davanın kovuşturulmasında engellerle karşılaştıklarını kaydeden Uthmeier, "Biden ve o dönemki Adalet Bakanı, çabalarımızı boşa çıkarmaya ve bir Florida sakinine karşı siyasi şiddet girişiminde bulunan adamla ilgili soruşturmamızı engellemeye çalıştı." şeklinde konuştu.

Uthmeier, Adalet Bakanı Pam Bondi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel sayesinde "artık adaletin yerini bulması için eyaletlerle birlikte çalışmaya istekli bir federal hükümet olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Başsavcı Uthmeier, Başkan Trump'a yönelik suikast girişimine işaret ederek, "Tanrıya şükürler olsun ki başarısız oldu ve Tanrıya şükürler olsun ki Donald Trump tekrardan başkanımız oldu." dedi.

Ne olmuştu?

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

16 Eylül 2024'de hakim karşısına çıkan şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

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