Avrupa’nın dijital dönüşümü için stratejik ortaklık! KOBIL, Deloitte ile iş birliğine imza attı

Teknolojik çözümlerin her alan ve sektöre entegre edilmesiyle devam eden dijital dönüşüm süreci dünyanın birçok noktasında etkisini artırmayı sürdürüyor. Dijital dönüşüm ile insanların iş rutinlerinden günlük yaşamlarına kadar pek çok alanda daha verimli ve hızlı bir akış hedefleniyor. Avrupa’nın dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamayı amaçlayan Almanya merkezli teknoloji şirketi KOBIL, uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Deloitte ile iş birliğini duyurdu. Bu iş birliği kapsamında,Almanya ve Avrupa’da daha güçlü ekosistemler kurularak yerel yönetimlerin ve belediyelerin dijital katılımının teşvik edilmesi planlanıyor. Raiffeisen, DATEV, Alman Federal Meclisi gibi birçok önemli kuruma teknoloji çözümlerini sunan KOBIL, Deloitte iş birliği ile dijital dönüşümdeki çözüm ortaklığınıdaha ileri taşıma hedefinde. Stratejik iş birliği ile ilgili değerlendirmede bulunan KOBIL Kurucu CEO’su İsmet Koyun, “Avrupa’nın dijital dönüşüm sürecinde ses getirecek bir iş birliğine imza attık. Deloitte, uluslararası yönetim danışmanlığıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir ortak.Bu iş birliği ile şehirlerin ve toplumun dijitalleşme sürecinin hem kullanıcı merkezli hem de güvenli bir teknolojik altyapı ile gerçekleşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. KOBIL olarak teknoloji bilgi birikimimizi, Deloitte’un sektör deneyimini ilebir araya getiriyoruz. Sağladığımız güvenli SuperApp platformunun entegrasyon sürecinde Deloitte’nin şirketlerin ve kamu kurumlarının dijitalleşmesi konusundaki deneyimlerinden faydalanacağız” dedi.

Deloitte Almanya Ortağı Natalia Kluger ise, “Bu adımla toplumumuzun dijitalleşmesinde bir dönüm noktasına ulaşmak istiyoruz. KOBIL ile, toplumumuzun dijital günlük yaşamını uzun vadede dönüştürecek, daha önce hayal bile edilemeyecek basitlikte özelleştirilmiş çözümler geliştireceğiz” açıklamasını yaptı.

Yerel yönetimlere dijitalleşme fırsatı

Dijital dönüşüm özel sektörün yanı sıra kamu kurumlarında da daha verimli ve sürdürülebilir bir iş akışını destekliyor. Deloitte iş birliği ile, yerel yönetim ve belediyelerin dijital dönüşüm sürecini güçlendirmeyi planlayan KOBIL; dijital kimlik, mobil güvenlik çözümleriyle Avrupa’nın dijital egemenliğine de destek olacak. Kurulan stratejik iş birliği kapsamında KOBIL güvenli SuperApp teknolojisi sunarken, Deloitte dijital çözümlerin stratejik planlamasını, uygulanmasını ve ölçeklendirilmesi konularında destek sağlayacak.

Avrupa’nın referans gösterilen SuperApp sağlayıcısı olduklarını ifade eden İsmet Koyun, “Sunduğumuz güvenli SuperApp teknolojisi ile fatura ve ödeme işlemlerinden, ehliyet başvuruları, adres değişimi, kullanıcılar arası iletişim, toplu taşıma takip ve ödemelerine kadar daha birçok günlük hayatı kolaylaştıran işlem tek bir uygulama üzerinden gerçekleşebiliyor. Ayrıca, modern günlük yaşamda ihtiyaç duyulan tüm önemli hizmetlerin dijitalleşmesi sağlayarak insanların günlük yaşamları kolaylaştırırken yerel işletmeler ve kurumların hizmetlerini genişletmelerine ve ticari faaliyetlerini büyütmelerine dair yeni fırsatlar sunuyoruz.Teknoloji çözümlerimizi kullanan şirketler ve kamu yetkilileri, dijital tekliflerini sorunsuz ve GDPR ile uyumlu bir şekilde entegre edebilirken, kullanıcılar da basit ve güvenli kullanımdan faydalanabiliyor” dedi.

“SuperApp’lere bugüne kadar 60 milyon euro yatırım gerçekleştirdik”

SuperApp’ler tek bir uygulama içinde çeşitli hizmetler ve özellikler sunmanın yanı sıra kullanıcılara daha pratik ve verimli çözümler sunmasıyla da etkisini artırmaya devam ediyor. Dünyanın yükselen trendine yatırım yaptıklarını söyleyen Koyun, “KOBIL olarak büyüme stratejimizi Ar-Ge üzerine kurguluyor; yatırımlarımız ve yeni iş birliklerimizle güçlenmeye devam ediyoruz. Deloitte iş birliğimiz Avrupa ve Almanya’da önemli bir adımı temsil ediyor. Teknoloji bilgi birikimimizi artırarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde çözüm ortaklığımızı sunuyoruz. SuperApp’lere bugüne kadar 60 milyon euro yatırım gerçekleştirdik. Avrupa’da referans gösterilen SuperAppsağlayıcısı konumumuzu, 2025 yılında da daha ileri taşıma hedefindeyiz” dedi.