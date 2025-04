Corendon Airlines'tan 20. yılını gökyüzünde kutluyor

Takip Et

Şirket 2005 yılında Hollanda’daki Eindhoven Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na düzenlenen ilk uçuşla seferlerini başlamıştı. Aynı zamanda Sabiha Gökçen’e inen ilk yolcu uçağı olma unvanını da kazandı. Bugün itibarıyla yılda 10 milyon yolcu taşıyan hava yolu şirketi, filosunda bulunan 31 adet Boeing 737-800 ve Boeing 737 MAX 8 uçağıyla dünya genelinde 50’den fazla havalimanına sefer düzenliyor. Corendon, özellikle Akdeniz’in en gözde tatil destinasyonlarına sunduğu direkt uçuşlarla binlerce yolcunun tatil yolculuklarına eşlik ediyor.

"Corendon olarak tam 20 yıldır yolcularımıza hizmet sunmanın onurunu yaşıyoruz"

Corendon Airlines'in 20. yılı hakkında bir değerlendirme yapan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, şunları söylüyor:

"Corendon olarak tam 20 yıldır yolcularımıza hizmet sunmanın onurunu yaşıyoruz. Bu süreçte hem turizm hem hava yolu sektörlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Turizm kanımızda var; turizmin gelişimine katkı sağlamak bizim için hayati önem taşıyor. Turizm ve seyahat tutkusuyla misafirlerimizi en güzel tatil destinasyonlarına ulaştırmaya devam ediyoruz. 12 Nisan’da gerçekleşecek uçuşlarımızda, 20. yaşımızın heyecanını binlerce yolcumuzla gökyüzünde paylaşmak bu özel güne ayrı bir anlam katacak.

20 yıllık yolculuğumuz boyunca farklılaşmayı, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği odağımıza aldık; bu strateji büyümemizin itici gücü oldu. Her büyük başarının temelinde ekip ruhu yatıyor. Corendon’un başarı hikâyesi de adanmışlıkla yolcularımız için çalışan, işine tutkuyla bağlı, her zaman gelişime açık ekibimiz sayesinde yazıldı. Bugün 2000’i aşkın kişiden oluşan güçlü kadromuzla, Corendon’u sevilen ve tercih edilen bir marka konumuna taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özverili çalışmalarıyla bu başarıya katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve her zaman yanımızda olan, bizi tercih eden değerli yolcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Nice 20 yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle”