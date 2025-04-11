Metal fiyatlarında karışık seyir

Londra'da temel metaller, bugün karışık işlem gördü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın onlarca ülke için ağır vergileri geçici olarak düşürmeye karar vermesi ve doların zayıflamasının ardından haftalık yükselişe hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.52'de yüzde 0,1 düşerek 8.976 dolar/tona geriledi. Kontrat, bu hafta şimdiye kadar yüzde 2,3 kazandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı, yüzde 0,9 artarak 74.590 yuan/tona (10.197,97 dolar) yükseldi. Perşembe günü kapanışta 79.190 yuan olan tona göre yüzde 5,8 düştü. SHFE 4 Nisan'da tatil nedeniyle kapalıydı.

ABD ekonomisine olan güvenin azalması, yatırımcıları güvenli limanlar lehine ABD varlıklarını terk etmeye yönelttiğinde dolar düştü.

Trump, küresel hisse senetlerinden trilyonlarca doları silen günlerce süren piyasa çöküşünün ardından çarşamba günü şaşırtıcı bir U dönüşü yaparak çoğu ülke için tarifelerde 90 günlük bir duraklama duyurdu.

Ancak ABD başkanı dün Çin ithalatlarına uygulanan vergileri yüzde 145'lik etkin bir orana yükselterek dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki yüksek riskli çatışmayı daha da tırmandırdı.

Bir temel metal işlemcisi, "Piyasa belirsizliği, büyük ölçüde ticaret politikalarının ve tarifelerin öngörülemez doğası tarafından yönlendirilerek devam ediyor. Sonuç olarak, yatırımcılar temkinli kalmaya devam ediyor ve devam eden ticaret gerginlikleri nedeniyle bir durgunluk potansiyeli konusunda endişeler devam ediyor" dedi.

SHFE'de alüminyum yatay seyrederek 19.620 yuan/tondan, çinko yüzde 1,1 artarak 22.630 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,8 artarak 16.770 yuan/tondan, nikel yüzde 1,5 artarak 120.810 yuan/tondan, kalay yüzde 2,7 artarak 255.240 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşerek 2.366 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 artarak 1.895,5 dolar/tondan, kalay yüzde 0,8 artarak 30.905 dolar/tondan, çinko yüzde 0,1 düşerek 2.638 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,3 düşerek 14.750 dolar/tondan işlem gördü.