API petrol stokları beklenmedik bir şekilde artış gösterdi

Amerikan Petrol Enstitüsü’nden (API) yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 4,49 milyon varil azalan petrol stokları, 9 Mayıs ile sona eren hafta 4,29 milyon varil yükseldi. Analistler stoklarda 2,4 milyon varil seviyesinde bir düşüş bekliyorlardı.

Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 23 milyon varil arttığı hesaplandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 500 bin varil artışla 399,6 milyon varile ulaştı.

Benzin stoklarında üst üste beşinci haftasında da aşağı geldi. Önceki hafta 1,97 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 1,37 milyon varil daha geriledi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları bir haftalık artışın ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 2,24 milyon varil artışın ardından, geçen hafta 3,68 milyon varil düşüş görüldü. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yüzde 13 altına geldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları ikinci hafta da geriledi. Bir önceki hafta 854 bin varil düşen Cushing petrol stokları, geçen hafta 850 bin varil daha azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,0 milyon varil azalan petrol stoklarında, 9 Mayıs ile sona eren haftada 1,8 milyon varil daha düşüş olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,4 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,1 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 89,0 seviyesinden yüzde 89,6 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.