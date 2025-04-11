Demir fiyatları haftayı kayıp tamamlamaya hazırlanıyor

Demir cevheri, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasında tırmanan ticaret geriliminin talep görünümünü gölgelemesiyle, bugün bir miktar geriledi ve haftalık kayba hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 04.56'da yüzde 0,36 700,5 yuan/ton (95,73 dolar) seviyesinden işlem gördü. Kontrat, bu hafta şimdiye kadar yüzde 5,8 değer kaybetti.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 1,07 düşüşle 96,1 dolar/tona gerileyerek haftalık düşüşünü yüzde 5,6'ya çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e çıkarmasının ardından Pekin de Amerikan mallarına uygulanan gümrük vergisini yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkararak misilleme yaptı.

Çin'in daha da yüksek gümrük vergileriyle karşılık verip vermeyeceğine dair korkular sürüyor.

Analistler, ticaret gerilimlerinin hafifleme belirtisi göstermediğini belirterek, en kötü senaryonun küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Trump'ın çarpıcı bir U dönüşü yaparak misilleme yapmayan ticaret ortakları için yüksek gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verdiğini açıklamasının ardından kısa bir rahatlama yaşansa da, bu durum metal piyasasındaki havayı genel olarak olumsuz etkiledi.

Ancak, demir cevherine yönelik yakın vadeli talebin güçlü olması ve potansiyel teşvik tedbirlerine ilişkin iyimserlik kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,67 ve yüzde 1,62 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri çok az değişirken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,37, paslanmaz çelik yüzde 0,43 düştü ve filmaşin yüzde 0,24 arttı.