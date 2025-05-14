OPEC ülkelerinde petrol üretimi geriledi

OPEC'in ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, söz konusu ayda üretim 26 milyon 772 bin gün/varilden 26 milyon 710 bin gün/varile indi.

Söz konusu ayda OPEC dışı üreticilerde üretim 45 bin varil/gün azalarak 14 milyon 250 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 206 bin varil/güne geriledi.

Böylece, OPEC üyeleri ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimi 106 bin varil/gün azalarak 41 milyon 22 bin varil/günden 40 milyon 916 bin varil/güne geldi.

En büyük petrol üretici ülkelerinden Suudi Arabistan'ın üretimi 49 bin varil/gün, Rusya'nın üretimi 12 bin varil/gün artarken, Irak'ın üretimi 5 bin varil/gün, İran'ın üretimi 30 bin varil/gün azaldı.