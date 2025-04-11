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Turkcell’in “Yarının Teknoloji Liderleri” yarışmasına başvurular devam ediyor

Turkcell’in genç yetenekler için başlattığı Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasına başvurular sürüyor. Bölüm fark etmeksizin tüm lisans öğrencilerine açık olan yarışmada gençler; “İnsan için Teknoloji”, “Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji” ve “Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler” kategorilerinde büyük ödül için yarışacak. Projeye son başvuru tarihi 27 Nisan’a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
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Turkcell’in “Yarının Teknoloji Liderleri” yarışmasına başvurular devam ediyor
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Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Turkcell’in, gençlerin potansiyellerini keşfedeceği “Yarının Teknoloji Liderleri” projesi için başvurular devam ediyor. Öğrenciler; yazılım, yapay zekâ, 5G, IoT, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, sağlık, bulut, kamu ve eğitim teknolojileri gibi alanlarda yapacakları çalışmalarla büyük ödülü kazanma fırsatı yakalayacak.Gençlerin teknoloji odaklı projeleriyle katılabilecekleri “Turkcell Yarının Teknoloji Liderleri” yarışmasına, bölüm ve üniversite fark etmeksizin tüm lisans öğrencileri katılabilecek. Yarışma başvuru tarihi 27 Nisan’a kadar uzatıldı.

"Geleceğin teknolojileri gençlerle şekillenecek"

Yarışmanın gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu,projeyle ilgili “Teknoloji hızla gelişirken, gençlerin yenilikçi fikirleri bu dönüşümde kilit rol oynuyor. Turkcell olarak önceliğimiz gençlerin teknolojiye olan ilgisini desteklemek ve projelerini hayata geçirmeleri için kendilerine rehberlik etmek.Yarışmamızla, gençlerin teknoloji alanında projeler geliştirmesini teşvik ediyoruz. Amacımız herhangi bir alanda işini teknolojiyi kullanarak geliştirecek projesi olan gençleri motive etmek ve yarının teknoloji liderlerini yetiştirmek.  Tüm lisans öğrencilerini ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ arasına katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Birincilere 500 bin TL ödül

“İnsan için Teknoloji”, “Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji” ve “Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler” olmak üzere 3 ana başlıkta düzenlenen yarışmaya, en fazla 5’er kişilik gruplarla ya da bireysel olarak başvuru yapılabiliyor. Teknoloji konusunda uzman isimlerden oluşan jüri tarafından, her başlık altında birinci seçilecek proje 500 bin TL, 2’nci 300 bin TL, 3’üncü ise 150 bin TL para ödülünehak kazanacak. Yarışmanın ödül töreni ise 29 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak.

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