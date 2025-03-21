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İmamoğlu’nun ifadesi tamamlandı: Suçlamaları reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu’nun ifadesi tamamlandı: Suçlamaları reddetti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.

106 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyon kapsamında şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri bugün başlamıştı.

Bu kapsamda son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ifade vermeye başladı.

İki dosyayla ilgili ifade verecek

İmamoğlu iki farklı dosya ile suçlanıyor.

Dosya kapsamında, terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor.

Suçlamaları reddetti

İBB Başkanı İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade veriyor. İfadesi işlemi sona eren İmamoğlu, suçlamaları reddetti. 

İmamoğlu’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifadesi alınacak.

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