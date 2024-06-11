  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Elektrikli bisikleti ile kanala düşen eski futbolcu yaşamını yitirdi
Takip Et

Elektrikli bisikleti ile kanala düşen eski futbolcu yaşamını yitirdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kanala düşen elektrikli bisikletin sürücüsü eski futbolcu Kemal Karataş (32), yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elektrikli bisikleti ile kanala düşen eski futbolcu yaşamını yitirdi
Takip Et

Korkunç kaza, saat 02.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş'ın kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü.

Kaza ile ilgili soruştuma başlatıldı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş, burada kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mars'ta heyecanlandıran keşif: 60 olimpik havuz büyüklüğünde donmuş su bulunduMars'ta heyecanlandıran keşif: 60 olimpik havuz büyüklüğünde donmuş su bulunduDünya

 

AKOM saat verdi: İstanbul'da aşırı sıcaklar risk oluşturuyorAKOM saat verdi: İstanbul'da aşırı sıcaklar risk oluşturuyorGündem

 