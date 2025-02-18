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Emek Partisi'ne operasyon: İstanbul İl Başkanı ve çok sayıda partili gözaltına alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen polis baskınlarında, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile bazı parti üyeleri gözaltına alındı. 

Haber Merkezi
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Emek Partisi'ne operasyon: İstanbul İl Başkanı ve çok sayıda partili gözaltına alındı
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İstanbul'da sabah saatlerinde Emek Partisi üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonda İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile bazı parti üyeleri gözaltına alındı.

Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı. Bu hukuksuz operasyonu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın" denildi.

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