Emekli aylığına zammın maliyeti 120.8 milyar lira

Canan SAKARYA

ANKARA - Seçimlere giderken geniş kesimleri ilgilendiren düzenlemeleri Meclise getiren AK Parti’nin, geçtiğimiz hafta Meclise sunduğu en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması, muharip gazilerin şeref aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, geçici işçilerin kadroya alınmasını öngören son torba teklifin maliyeti 149.3 milyar lirayı buluyor. Yasa teklifinin görüşüldüğü Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sunum yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının yıllık maliyetinin 120 milyar lira olacağını açıkladı. Elitaş, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesinin maliyetinin de 25 milyar lira olduğunu ifade etti.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen yasa teklifi ile muharip gazilere verilen şeref aylığı ile vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıkları sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın net asgari ücret seviyesini yükseltiliyor. Halen 2 bin 961 lira olan şeref aylığının 8 bin 847 liraya çıkmasıyla 2 milyar lira tutarında bir ödeme gerçekleştirilecek.

Komisyona sunulan etki analizine göre, Yüksek yargı başkan ve üyelerinin maaş ve emekli aylıklarının Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşitlenmesinin maliyeti ise 80 milyon lira olacak.

36 milyon lira silinecek

31 Aralık 2012 tarihinden önce İşsizlik Sigortası Fonundan yapılmış olan fazla ve yersiz işsizlik ödeneği silinecek. Bu düzenlemeden 51 bin kişi faydalanacak ve 36 milyon liralık alacak silinecek.

Geçici işçiler kadroya alınacak

Yaklaşık 60 bin kişiyi ilgilendiren geçici işçilerin yılda 11 ay 29 gün çalışma imkanı getiren düzenlemenin getireceği yük ise 1.2 milyar lira olarak hesaplandı. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine paralel olarak kurul tabiplerinin maaşlarında yapılacak artış çerçevesinde 286.7 milyon lira tutarında bir ödeme yapılacak.

"Seçimden sonra bu devlet bize lazım değil mi?"

Yasa teklifinin görüşmelerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, vatandaş için yapılan düzenlemelere karşı olmadıklarını ancak yürütme erkinin seçimi kazanmak için panikle hesapsız kitapsız adımlar attığını belirterek, “Seçimden sonra bu devlet bize lazım değil mi ? “ diye sordu. Bütçe açığına işaret eden Kuşoğlu, “Zamansız, hesapsız kitapsız getirilen bu düzenlemeler ülkeye ihanettir, yanlıştır. Bunları da söylemek zorundayız, yarınlarda da biz bu ülkede olacağız, ülkenin sıkıntıya girmesini hiçbirimiz arzu etmeyiz” diye konuştu.