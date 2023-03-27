Emeklilere bayram ikramiyesinin 8 bin 500 TL'ye yükseltilmesi için teklif

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişin kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu.

Paylan, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bin 100 TL emekli ikramiyesinin 8 bin 500’ye yükseltilmesini önerdi.

Kanun teklifinde Paylan, şu gerekçeleri ifade etti:

“13 milyon emekli, dul ve yetimin büyük çoğunluğu, açlık sınırının altında ve alım gücünü tamamen yitirmiş maaşlarla yaşam mücadelesi vermektedir. Ülkemiz, ‘en iyi emeklilik’ koşullarını ortaya koyan ‘Küresel Emeklilik Endeksinde’ son sıralarda yer almaktadır. Emeklilere bir nebze nefes aldırmak için bayram ikramiyeleri 8.500 TL’ye yükseltilmelidir.

Emeklilere yılda iki kez, bayram için ödenen ikramiyenin uygulanmaya başladığı günden bugüne geçen 5 yıl zarfında sadece 100 TL zamlanmış olması ne yazık ki son derece trajikomik bir durum oluşturmaktadır. Emekli bayram ikramiyeleri uygulamasının başladığı 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan ve 2021 yılında ‘100 TL zamla’ 1.100 TL olan bayram ikramiyesi miktarının alım gücü tamamen bitmiştir. İktidarın, bayram ikramiyelerinin 2.000 TL’ye yükseltilmesi önerisi bugünkü ekonomik şartlarda kabul edilemez. Kanun teklifim yasalaştığında; milyonlarca emekli, dul, yetim ve yaşlılık aylığı alan yurttaşımız 8.500 TL bayram ikramiyesi alarak bir nebze de olsa rahatlamış olacaktır.”

Öte yandan bugün emeklilere bayramlarda ödenen ikramiyenin 2 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kanun teklifi görüşülecek.