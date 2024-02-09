Emekliler için bomba kulis

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesine rağmen emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı, yerel seçimler öncesi iktidarın en önemli başlıkları arasında. Bayram ikramiyelerinin artırılması, seyyanen zam gibi birçok seçenek masada bekletilirken, farklı formül arayışları da sürüyor.

Farklı seçenekler değerlendiriliyor

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, iktidar kulislerinde emeklilerin serzenişlerinin net şekilde duyulduğunu aktardığı yazısında, farklı bakanlıklar ve kamu kurumlarında çalışma başlatıldığını aktardı. Basbacan'a göre, emeklilerin refahını artırmak için, emeklilere indirimli su, elektrik, ulaşım ve doğal gaz hizmeti sunmak ve kira desteği vermek seçenekler arasında.

Babacan yazısının emeklilere yönelik kısmında şunları belirtti:

"...Emekliler ve dar gelirliler ise ikinci büyük sorun. Eleştirilerin ardından iki aşamada yüzde 49 yapılan zammın, yerel seçimlere kadar eriyeceği ve avantaj olmaktan çıkacağı konuşuluyor. AK Parti tabanının büyük bölümünün emekli ve yaşlı olması nedeniyle bu kitlenin memnuniyetsizliği önem taşıyor. Bayram ikramiyesinin artırılacağına ilişkin vaatlerin de pek işe yaramayacağı düşünülmüş olmalı ki, yeni başlıklar tartışılıyor.

Yeni seçim vaatleri

Edinilen bilgiye göre, AK Partili belediyelerin emeklilere yönelik ne tür avantajlar sağlayacağı üzerinde çalışılıyor. Hatta Belediyeler Birliği ile protokol imzalayarak, tüm emeklilere ulaşım ve su başta olmak üzere indirimli hizmet sunmak amaçlanıyor. İndirim oranları, hangi hizmetlerin kapsamda olacağı alternatifli olarak çıkartılıyor.

Kamu da devreye girdi

Ayrıca, bakanlıklar ve kamu kurumlarının emeklilere dönük sunacağı avantajlar da araştırılıyor. Bu kapsamda elektrik ve doğal gaz indirimleri sürdürülebilir mi, kira desteği gibi bir başlık açılabilir mi, vergi istisnaları sağlanabilir mi diye bakılıyor. İktidar partisi, seçim sürecinde sıkıntıya düştükçe bu kartlardan birini sahaya sürecek. Çalışma ve Maliye Bakanlıklarının bu konuda alternatifli çalışma yaptığını biliyoruz."