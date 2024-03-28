Emekli promosyon kampanyasına özel bankalar da dahil oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli promosyon ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.



Emekli promosyon kampanyasında kamu bankalarının başlattığı 8-12 bin lira banka promosyonu ödenmesine özel bankalar da dahil edildi.



SGK'dan yapılan açıklama ile emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı.



Ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödeneceği bilgisi tekrarlandı.

Kamu bankalarında bugün promosyon ödemesi başladı.

Özel bankalar promosyon yarışına girecek

SGK, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğunu ve bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarının artırılabileceğini altını çizdi.

Peki hangi bankalar promosyon kampanyasına dahil edildi?

Protokol imzalanan bankalar şu şekilde; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Fibabanka, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Turkish Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarında emekli maaş promosyon tutarının 8-12 bin TL'ye çıkarıldığını açıklamış, kamu bankalarında emekli maaş promosyon başvuruları başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel bankaların da promosyon kampanyasına katılacaklarını düşündüğünü belirtmişti.