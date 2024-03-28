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Erdoğan emekli maaşları için tarih verdi: Temmuzda tekrar masaya yatıracağız

Bursa'daki mitingde konuşan Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi.

Haber Merkezi
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Erdoğan emekli maaşları için tarih verdi: Temmuzda tekrar masaya yatıracağız
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklar kapsamında Bursa'da düzenlediği mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- CHP çeşitli şehirlerde DEM'le, hem de tabanına rağmen, neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor.

- Seçimlerde şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz.

- Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.

- 21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız.

 

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