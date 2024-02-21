Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi Komisyon'da kabul edildi
Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınan paketin içerisinde yer alan madde ile 2 bin lira olan emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artış ile 3 bin liraya çıkartılacak.
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Ramazan Bayramı, 10 Nisan'da başlayacak. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu nedenle 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyelerini almış olacak.
Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.