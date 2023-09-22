Emekliye zam ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Kamuoyunda sık sık gündeme getirilen emekli ücretlerine zam konusuyla ilgili son açıklaması. Emekliye zam ne zaman yapılacak, ne kadar yapılacak?

En düşük memur maaşının 22 bin lirayı geçmesi ve asgari ücretteki artışın sonunda emeklilerde zam beklentisi arttı.

Emekliye yapılacak zam ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında konuyla ilgili bir soruya, "2024'e bunun kararını vermiş olarak gireceğiz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşalarına beklenen zamla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz.

Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."