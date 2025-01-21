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Emre Kongar canlı yayında fenalaştı! Sağlık durumu belli oldu

Prof. Dr. Emre Kongar, Tele1 canlı yayınında fenalaştı. Kongar sağlık durumuyla ilgili "Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı haberini verince stresten fena oldum. Ama durumu idare ettim. Şimdi iyiyim." dedi.

Haber Merkezi
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Emre Kongar canlı yayında fenalaştı! Sağlık durumu belli oldu
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Prof. Dr. Emre Kongar, gazeteci Merdan Yanardağ'ın sunduğu Tele1 ekranlarında çıktığı canlı yayında fenalaştı. Ardından kişisel X hesabından açıklama yapan Kongar, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"Şimdi iyiyim"

Prof. Dr. Emre Kongar'ın yaptığı paylaşımda "Kalbimden çıkan ana atar damarda % 80 daralma olduğu için yeni stent takılmıştı. Canlı yayın sırasında, aniden Merdan Yanardağ Zafer Partisi Gen. Bşk. Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı haberini verince stresten fena oldum. Ama durumu idare ettim. Şimdi iyiyim. Geçmiş olsun Özdağ!" dedi. 

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