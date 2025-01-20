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Garanti BBVA, SPK'dan yurt dışı piyasalara tahvil ihracı için onay aldı

Türkiye Garanti Bankası yurt dışı piyasalara tahvil ihracı için SPK'dan onay aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA, SPK'dan yurt dışı piyasalara tahvil ihracı için onay aldı
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Garanti Bankası tahvil ihracı için SPK'dan onay aldı.

Banka'dan Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracı SPK onayı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.

Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemlerimiz aşağıda listelenmiştir. ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal Tutar XS2984096409 20.01.2025 17.04.2026 USD 15.000.000" denildi.

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