En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam!

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaracak kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Emekli bayram ikramiyerine zam yapıldı.

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliye yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama AK Partili Mustafa Elitaş'tan geldi.

Elitaş, 16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarını ve bayram ikramiyelerini 2 bin TL'ye çıkaracaklarını açıkladı.

Ramazan ve Kurban bayramında emekliye 900 TL artışla 2.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

EYT'li emekliler de bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Torba yasa tasarısına eklenen teklif kabil edilince yeni emekli bayram ikramiyeleri 2.000 TL olarak ödenecek.

Bakanlıktan artışla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7.500 TL olarak ödeneceği ve düzenlemeden 8,8 milyon emeklinin yararlanacağı bildirildi.

Açıklamada şi ifadelere yer verildi:

- 2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1.500 TL’ye, 2022 yılı Ocak ayında 2500 TL’ye yükseltilmiştir.

- 2022 yılı Temmuz itibariyle 3.500 TL’ye, 2023 yılı Ocak itibariyle de 5.500 TL’ye yükseltilmiştir.

- 5.500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarı 2023/Nisan ödeme dönemi itibariyle yüzde 36,36 artışla 7.500 TL'ye yükseltilecektir.

- En düşük emekli maaşı Aralık 2022’ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır.

- 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır.

Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

- 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL’ ye yükseltilmiştir.

- Yeni düzenleme ile bayram ikramiyeleri yüzde 82 artışla 2.000 TL’ye yükseltiliyor.

- Emeklilerimiz Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklardır.

- Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır.

- Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018’den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir.

- 2.000 TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecektir.

- Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir.