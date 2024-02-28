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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 28 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 28 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 28 Şubat 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.02.28 11:39:45  40.3152   27.0382       16.6      -.-  2.1  -.-   CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

2024.02.28 11:35:37  37.2283   28.1325        0.0      -.-  1.9  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                   İlksel

2024.02.28 10:37:06  39.0805   27.5613        0.0      -.-  1.9  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.02.28 10:28:06  38.3293   37.5100        6.2      -.-  1.8  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.28 09:39:48  38.4808   37.5448        6.7      -.-  1.3  -.-   KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel

2024.02.28 09:26:26  40.3280   27.0280       10.6      -.-  2.2  -.-   CELIKGURU-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

2024.02.28 08:16:03  40.3062   27.0333       11.5      -.-  2.0  -.-   CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

2024.02.28 08:13:24  38.4090   44.9523        5.0      -.-  3.2  3.4   IRAN                                              İlksel

2024.02.28 08:08:41  38.4995   37.3428        9.5      -.-  1.7  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.28 07:30:42  40.2810   27.0352       10.5      -.-  1.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.28 07:27:41  40.3107   27.0138        8.3      -.-  1.1  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 07:25:26  40.3067   27.0165        9.7      -.-  1.6  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 07:14:15  40.3245   27.0178        8.2      -.-  1.5  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 07:12:19  40.3067   27.0607       16.6      -.-  1.4  -.-   BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE)                     İlksel

2024.02.28 07:06:56  40.9197   42.7145        5.0      -.-  2.7  -.-   TELLIOGLU-GOLE (ARDAHAN)                          İlksel

2024.02.28 06:53:00  40.3027   27.0223       12.2      -.-  2.1  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 06:51:55  37.9328   33.8968        6.7      -.-  1.9  -.-   BELKAYA-EREGLI (KONYA)                            İlksel

2024.02.28 06:25:57  40.3137   27.0222       11.7      -.-  1.7  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 05:58:25  38.3147   37.3838        5.5      -.-  1.9  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.28 05:43:20  40.4003   27.0660        3.1      -.-  1.4  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel

2024.02.28 05:28:40  40.9528   32.6247        2.2      -.-  1.9  -.-   TOPCALI-ESKIPAZAR (KARABUK)                       İlksel

2024.02.28 04:40:38  38.3340   37.3750        5.8      -.-  1.6  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.28 04:40:07  40.2842   27.0138       11.0      -.-  1.6  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.28 04:20:00  38.5198   39.2505        4.0      -.-  1.9  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                                 İlksel

2024.02.28 04:08:06  37.9992   36.5353       17.0      -.-  1.5  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.02.28 04:01:22  41.0220   36.0480        5.4      -.-  2.2  -.-   ILICAKOY-KAVAK (SAMSUN)                           İlksel

2024.02.28 03:45:24  41.5957   32.2882        5.3      -.-  1.3  -.-   CAKIRKADI-(BARTIN)                                İlksel

2024.02.28 03:29:09  39.3822   26.2245       12.9      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.02.28 03:15:20  40.2867   27.0343        9.8      -.-  2.1  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.28 02:57:34  36.1443   23.1342        6.0      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.02.28 02:55:39  37.5718   35.5512        9.7      -.-  1.3  -.-   KISLAK-ALADAG (ADANA)                             İlksel

2024.02.28 02:54:47  38.6198   26.6887        6.4      -.-  2.0  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.02.28 02:53:10  40.3045   27.0078       10.8      -.-  1.7  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 02:41:29  38.0493   37.4800        5.5      -.-  2.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.28 02:33:21  40.2967   27.0192       11.4      -.-  2.8  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.28 02:11:37  40.3082   27.0047        8.0      -.-  1.7  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 01:51:51  40.4032   28.8535       11.4      -.-  1.3  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.02.28 01:41:05  40.3070   26.9960        7.5      -.-  1.8  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 01:33:44  38.2222   37.7988       13.4      -.-  1.8  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.02.28 01:29:18  40.3113   27.0078        7.2      -.-  1.6  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 01:28:15  37.5673   36.1162        5.4      -.-  1.7  -.-   YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)                      İlksel

2024.02.28 01:15:17  37.0780   28.9478       16.9      -.-  1.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.02.28 01:14:53  37.1363   36.7420       10.8      -.-  1.9  -.-   GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.02.28 00:58:09  39.1510   40.1805        9.1      -.-  1.9  -.-   DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel

2024.02.28 00:51:29  40.4098   28.8192        6.2      -.-  1.6  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        İlksel

2024.02.28 00:45:39  40.3055   27.0392        8.1      -.-  2.3  -.-   CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel

2024.02.28 00:41:55  39.3807   28.2160        8.2      -.-  2.3  -.-   KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel

2024.02.28 00:29:54  37.2288   36.9892       10.8      -.-  1.2  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.02.28 00:24:19  40.3045   27.0053        7.5      -.-  1.4  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.28 00:19:03  37.5672   35.8560        5.0      -.-  0.9  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.02.28 00:04:38  38.3048   38.1450        5.0      -.-  2.2  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

 AFAD 28 Şubat son depremler listesi

Tarih             Saat                            Enlem      Boylam      Derinlik(Km) Tip          Büyüklük             Yer

2024-02-28 10:02:38       38.04361              37.70389              7.27       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-28 09:39:48       38.43611              37.60972              20.2       ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-02-28 09:26:26       40.30528              26.97167              9.74       ML         2.0          Lapseki (Çanakkale)      

2024-02-28 08:57:32       39.69111              34.08444              7.63       ML         0.8          Akçakent (Kırşehir)       

2024-02-28 08:51:55       39.91     27.59194              7.77       ML         1.2          Balya (Balıkesir)              

2024-02-28 08:16:04       40.2925                27.01944              7.14       ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 07:39:02       39.52722              32.89194              7.23       ML         0.9          Gölbaşı (Ankara)            

2024-02-28 07:25:27       40.29528              27.01722              7.14       ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 07:14:16       40.28667              27.02111              7.19       ML         1.1          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 07:12:20       40.29583              27.00417              7.03       ML         0.9          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 07:06:58       40.81028              42.66972              6.89       ML         2.7          Göle (Ardahan)               

2024-02-28 06:53:01       40.29167              27.00111              7.36       ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 06:52:08       38.21694              30.7175                6.9          ML         1.3          Senirkent (Isparta)        

2024-02-28 06:25:57       40.29056              27.03056              7.16       ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 05:58:25       38.34833              37.38056              6.91       ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-28 05:43:22       40.28333              27.0075                6.86       ML         1.0          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 05:28:41       40.94139              32.64556              6.99       ML         1.9          Eskipazar (Karabük)      

2024-02-28 04:40:37       38.33778              37.36917              7.38       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-28 04:40:08       40.29056              26.98417              6.88       ML         1.3          Lapseki (Çanakkale)      

2024-02-28 04:20:01       38.50583              39.19417              13.4       ML         2.1          Merkez (Elazığ)               

2024-02-28 04:08:07       38.01861              36.57306              7.01       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-28 04:03:57       37.7675                36.14389              7.43       ML         1.1          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-28 04:01:23       40.99139              36.04083              7.0          ML         1.9          Kavak (Samsun)              

2024-02-28 02:55:40       37.61333              35.52528              6.91       ML         1.3          Aladağ (Adana)               

2024-02-28 02:54:47       38.63361              26.67778              9.27       ML         2.1          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.87 km] Foça (İzmir) 

2024-02-28 02:53:11       40.27694              27.04306              7.14       ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 02:41:29       38.05389              37.50167              7.0          ML         2.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-28 02:33:21       40.285   26.99917              10.92     ML         2.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 02:11:37       40.28611              27.00722              7.0          ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 01:41:06       40.29056              26.99806              7.01       ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 01:33:44       38.22278              37.76917              7.0          ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-28 01:29:19       40.2825                27.01944              7.12       ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 01:28:15       37.59417              36.13333              7.0          ML         1.7          Sumbas (Osmaniye)     

2024-02-28 01:15:19       37.07972              28.94639              7.03       ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-02-28 01:14:54       37.11556              36.705   6.97       ML         2.1          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-02-28 00:58:10       39.12111              40.18417              7.07       ML         1.7          Karakoçan (Elazığ)          

2024-02-28 00:51:30       40.40944              28.8375                7.21       ML         1.3          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.91 km] Mudanya (Bursa)           

2024-02-28 00:45:39       40.27111              27.04     6.9          ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 00:40:16       38.28944              37.81722              8.94       ML         1.7          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-28 00:24:19       40.27694              27.01667              7.18       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-28 00:04:40       38.24472              38.13583              6.92       ML         2.4          Yeşilyurt (Malatya)