En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 28 Şubat 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.02.28 11:39:45 40.3152 27.0382 16.6 -.- 2.1 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 11:35:37 37.2283 28.1325 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel

2024.02.28 10:37:06 39.0805 27.5613 0.0 -.- 1.9 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2024.02.28 10:28:06 38.3293 37.5100 6.2 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.28 09:39:48 38.4808 37.5448 6.7 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.28 09:26:26 40.3280 27.0280 10.6 -.- 2.2 -.- CELIKGURU-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 08:16:03 40.3062 27.0333 11.5 -.- 2.0 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 08:13:24 38.4090 44.9523 5.0 -.- 3.2 3.4 IRAN İlksel

2024.02.28 08:08:41 38.4995 37.3428 9.5 -.- 1.7 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.28 07:30:42 40.2810 27.0352 10.5 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 07:27:41 40.3107 27.0138 8.3 -.- 1.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 07:25:26 40.3067 27.0165 9.7 -.- 1.6 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 07:14:15 40.3245 27.0178 8.2 -.- 1.5 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 07:12:19 40.3067 27.0607 16.6 -.- 1.4 -.- BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 07:06:56 40.9197 42.7145 5.0 -.- 2.7 -.- TELLIOGLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2024.02.28 06:53:00 40.3027 27.0223 12.2 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 06:51:55 37.9328 33.8968 6.7 -.- 1.9 -.- BELKAYA-EREGLI (KONYA) İlksel

2024.02.28 06:25:57 40.3137 27.0222 11.7 -.- 1.7 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 05:58:25 38.3147 37.3838 5.5 -.- 1.9 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.28 05:43:20 40.4003 27.0660 3.1 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 05:28:40 40.9528 32.6247 2.2 -.- 1.9 -.- TOPCALI-ESKIPAZAR (KARABUK) İlksel

2024.02.28 04:40:38 38.3340 37.3750 5.8 -.- 1.6 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.28 04:40:07 40.2842 27.0138 11.0 -.- 1.6 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 04:20:00 38.5198 39.2505 4.0 -.- 1.9 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2024.02.28 04:08:06 37.9992 36.5353 17.0 -.- 1.5 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.28 04:01:22 41.0220 36.0480 5.4 -.- 2.2 -.- ILICAKOY-KAVAK (SAMSUN) İlksel

2024.02.28 03:45:24 41.5957 32.2882 5.3 -.- 1.3 -.- CAKIRKADI-(BARTIN) İlksel

2024.02.28 03:29:09 39.3822 26.2245 12.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.28 03:15:20 40.2867 27.0343 9.8 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 02:57:34 36.1443 23.1342 6.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.02.28 02:55:39 37.5718 35.5512 9.7 -.- 1.3 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.02.28 02:54:47 38.6198 26.6887 6.4 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.28 02:53:10 40.3045 27.0078 10.8 -.- 1.7 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 02:41:29 38.0493 37.4800 5.5 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.28 02:33:21 40.2967 27.0192 11.4 -.- 2.8 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 02:11:37 40.3082 27.0047 8.0 -.- 1.7 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 01:51:51 40.4032 28.8535 11.4 -.- 1.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.02.28 01:41:05 40.3070 26.9960 7.5 -.- 1.8 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 01:33:44 38.2222 37.7988 13.4 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.02.28 01:29:18 40.3113 27.0078 7.2 -.- 1.6 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 01:28:15 37.5673 36.1162 5.4 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2024.02.28 01:15:17 37.0780 28.9478 16.9 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.02.28 01:14:53 37.1363 36.7420 10.8 -.- 1.9 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.02.28 00:58:09 39.1510 40.1805 9.1 -.- 1.9 -.- DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2024.02.28 00:51:29 40.4098 28.8192 6.2 -.- 1.6 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.02.28 00:45:39 40.3055 27.0392 8.1 -.- 2.3 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 00:41:55 39.3807 28.2160 8.2 -.- 2.3 -.- KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2024.02.28 00:29:54 37.2288 36.9892 10.8 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.02.28 00:24:19 40.3045 27.0053 7.5 -.- 1.4 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.28 00:19:03 37.5672 35.8560 5.0 -.- 0.9 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.02.28 00:04:38 38.3048 38.1450 5.0 -.- 2.2 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

AFAD 28 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-02-28 10:02:38 38.04361 37.70389 7.27 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-28 09:39:48 38.43611 37.60972 20.2 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-02-28 09:26:26 40.30528 26.97167 9.74 ML 2.0 Lapseki (Çanakkale)

2024-02-28 08:57:32 39.69111 34.08444 7.63 ML 0.8 Akçakent (Kırşehir)

2024-02-28 08:51:55 39.91 27.59194 7.77 ML 1.2 Balya (Balıkesir)

2024-02-28 08:16:04 40.2925 27.01944 7.14 ML 1.4 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 07:39:02 39.52722 32.89194 7.23 ML 0.9 Gölbaşı (Ankara)

2024-02-28 07:25:27 40.29528 27.01722 7.14 ML 1.2 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 07:14:16 40.28667 27.02111 7.19 ML 1.1 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 07:12:20 40.29583 27.00417 7.03 ML 0.9 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 07:06:58 40.81028 42.66972 6.89 ML 2.7 Göle (Ardahan)

2024-02-28 06:53:01 40.29167 27.00111 7.36 ML 1.8 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 06:52:08 38.21694 30.7175 6.9 ML 1.3 Senirkent (Isparta)

2024-02-28 06:25:57 40.29056 27.03056 7.16 ML 1.2 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 05:58:25 38.34833 37.38056 6.91 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-28 05:43:22 40.28333 27.0075 6.86 ML 1.0 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 05:28:41 40.94139 32.64556 6.99 ML 1.9 Eskipazar (Karabük)

2024-02-28 04:40:37 38.33778 37.36917 7.38 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-28 04:40:08 40.29056 26.98417 6.88 ML 1.3 Lapseki (Çanakkale)

2024-02-28 04:20:01 38.50583 39.19417 13.4 ML 2.1 Merkez (Elazığ)

2024-02-28 04:08:07 38.01861 36.57306 7.01 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-02-28 04:03:57 37.7675 36.14389 7.43 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)

2024-02-28 04:01:23 40.99139 36.04083 7.0 ML 1.9 Kavak (Samsun)

2024-02-28 02:55:40 37.61333 35.52528 6.91 ML 1.3 Aladağ (Adana)

2024-02-28 02:54:47 38.63361 26.67778 9.27 ML 2.1 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.87 km] Foça (İzmir)

2024-02-28 02:53:11 40.27694 27.04306 7.14 ML 1.2 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 02:41:29 38.05389 37.50167 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-28 02:33:21 40.285 26.99917 10.92 ML 2.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 02:11:37 40.28611 27.00722 7.0 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 01:41:06 40.29056 26.99806 7.01 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 01:33:44 38.22278 37.76917 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2024-02-28 01:29:19 40.2825 27.01944 7.12 ML 1.2 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 01:28:15 37.59417 36.13333 7.0 ML 1.7 Sumbas (Osmaniye)

2024-02-28 01:15:19 37.07972 28.94639 7.03 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-02-28 01:14:54 37.11556 36.705 6.97 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep)

2024-02-28 00:58:10 39.12111 40.18417 7.07 ML 1.7 Karakoçan (Elazığ)

2024-02-28 00:51:30 40.40944 28.8375 7.21 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.91 km] Mudanya (Bursa)

2024-02-28 00:45:39 40.27111 27.04 6.9 ML 1.8 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 00:40:16 38.28944 37.81722 8.94 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)

2024-02-28 00:24:19 40.27694 27.01667 7.18 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-02-28 00:04:40 38.24472 38.13583 6.92 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)