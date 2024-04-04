En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.04 15:28:39 36.7875 28.9768 3.9 -.- 1.6 -.- GOKCEOVACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel



2024.04.04 15:25:29 36.3513 28.5522 5.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2024.04.04 15:05:42 38.7163 38.2743 5.0 -.- 2.4 -.- ASAGISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2024.04.04 14:50:51 36.6207 29.3627 11.0 -.- 1.7 -.- UGURLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2024.04.04 14:50:51)

2024.04.04 14:02:17 40.4553 28.8228 13.7 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.04.04 13:46:41 37.0968 37.0297 29.2 -.- 1.3 -.- SARIKAYA-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.04 13:30:39 36.4372 29.1205 20.4 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2024.04.04 13:22:41 36.4215 29.0992 13.2 -.- 3.1 3.2 KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2024.04.04 13:19:22 37.2440 27.9313 0.0 -.- 1.8 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel

2024.04.04 13:07:37 39.9898 27.0620 16.1 -.- 1.4 -.- DERENTI-CAN (CANAKKALE) İlksel

2024.04.04 13:04:34 39.2680 29.1672 0.0 -.- 1.6 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2024.04.04 13:03:44 40.8917 29.6857 0.0 -.- 1.9 -.- YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI) İlksel

2024.04.04 13:03:20 39.3378 29.4300 20.8 -.- 1.2 -.- KONUS-EMET (KUTAHYA) İlksel

2024.04.04 12:55:56 39.5488 29.6005 0.0 -.- 1.8 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2024.04.04 12:36:13 37.4438 27.5617 14.1 -.- 2.0 -.- BAFA-MILAS (MUGLA) İlksel

2024.04.04 12:34:03 36.0643 35.8490 20.9 -.- 1.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.04.04 12:28:22 38.5253 37.4257 5.0 -.- 1.7 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.04 12:25:51 38.8207 37.5592 5.0 -.- 1.7 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

2024.04.04 12:07:58 35.4382 33.5100 14.0 -.- 2.0 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel

2024.04.04 11:47:07 37.8798 36.3042 5.0 -.- 2.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.04 11:32:32 40.1785 31.7850 1.2 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.04.04 11:30:32 39.5815 29.6132 0.0 -.- 1.2 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2024.04.04 11:24:49 38.5043 37.4122 18.9 -.- 1.3 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.04 11:16:03 37.3755 28.8963 4.8 -.- 1.8 -.- KOCARBOGAZI-KALE (DENIZLI) İlksel

2024.04.04 10:54:19 39.8303 28.9197 1.0 -.- 1.4 -.- ARGIN-ORHANELI (BURSA) İlksel

2024.04.04 10:12:08 37.8445 36.2550 5.0 -.- 3.1 3.2 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.04.04 10:06:23 40.3987 28.8710 20.6 -.- 1.8 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.04.04 09:46:16 39.3885 37.2118 14.3 -.- 1.3 -.- BASCAYIR-ULAS (SIVAS) İlksel

2024.04.04 09:43:52 38.8325 37.4508 6.4 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.04 09:38:10 37.9857 37.7207 5.3 -.- 1.5 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.04 08:41:54 38.5090 39.1523 11.6 -.- 1.8 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

2024.04.04 07:54:33 37.7802 36.1222 14.8 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.04.04 06:53:20 37.7737 36.5578 8.1 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.04 06:30:01 37.7595 36.1162 5.0 -.- 2.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.04.04 06:22:40 38.1140 38.3590 7.2 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.04 06:02:07 38.3265 37.5348 10.2 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.04 05:46:51 38.1607 36.7745 6.9 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.04 05:32:38 38.1612 38.5258 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2024.04.04 05:07:11 38.1425 38.5698 5.0 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.04 05:03:54 36.3113 36.1927 2.1 -.- 1.7 -.- AKHISAR-(HATAY) İlksel

2024.04.04 04:56:03 38.1778 36.8863 2.9 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.04 04:55:17 40.3583 37.3592 5.3 -.- 2.0 -.- BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT) İlksel

2024.04.04 03:10:08 38.0677 37.5388 9.8 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.04 02:58:18 35.7815 25.5005 6.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.04 02:57:45 40.9743 28.8137 28.6 -.- 0.6 -.- KUCUKCEKMECE (ISTANBUL) İlksel

2024.04.04 02:48:43 37.1267 30.5210 2.1 -.- 1.3 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2024.04.04 02:08:46 35.7720 25.4833 8.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.04 02:01:11 37.9722 36.2308 5.0 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.04 01:59:31 40.5715 30.1175 10.1 -.- 2.1 -.- MESRURIYE-PAMUKOVA (SAKARYA) İlksel

2024.04.04 01:58:19 37.3478 43.8965 15.3 -.- 2.3 -.- DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel

2024.04.04 01:31:33 37.8888 36.4665 5.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.04 01:14:14 37.9942 38.2508 2.3 -.- 1.3 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel

2024.04.04 01:01:35 37.4905 37.2465 2.2 -.- 1.3 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.04 00:51:11 37.3913 44.0363 8.0 -.- 1.6 -.- DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel

2024.04.04 00:36:34 35.2848 25.2523 3.8 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.04 00:24:51 37.3415 44.0330 5.3 -.- 2.9 -.- DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel

2024.04.04 00:11:29 37.8048 36.0062 5.0 -.- 1.5 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel

AFAD 4 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-04 15:05:42 38.73944 38.23722 6.99 ML 2.3 Arguvan (Malatya)

2024-04-04 14:50:51 36.42444 29.08361 7.03 ML 1.4 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [07.04 km] Fethiye (Muğla)

2024-04-04 14:48:30 38.48333 28.46472 6.67 ML 1.0 Kula (Manisa)

2024-04-04 13:30:39 36.47694 29.1275 27.3 ML 1.3 Fethiye (Muğla)

2024-04-04 12:55:56 39.68444 29.65444 4.21 ML 1.8 Tavşanlı (Kütahya)

2024-04-04 12:44:01 38.45333 29.15417 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)

2024-04-04 12:36:14 37.43194 27.57 7.59 ML 1.8 Milas (Muğla)

2024-04-04 12:28:17 38.25667 37.28528 6.98 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-04 12:25:52 38.83167 37.43056 7.0 ML 2.0 Gürün (Sivas)

2024-04-04 12:07:14 39.48139 28.13417 7.48 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)

2024-04-04 11:47:08 37.84333 36.20806 9.89 ML 2.5 Saimbeyli (Adana)

2024-04-04 11:32:33 40.15639 31.75889 7.1 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)

2024-04-04 10:54:18 39.96 28.75278 7.0 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)

2024-04-04 10:12:08 37.84528 36.23944 7.0 ML 3.3 Saimbeyli (Adana)

2024-04-04 09:46:18 39.43639 37.30667 7.0 ML 1.8 Ulaş (Sivas)

2024-04-04 09:43:52 38.83417 37.42333 6.77 ML 1.9 Gürün (Sivas)

2024-04-04 09:38:12 38.1025 37.75306 6.35 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-04 08:41:54 38.46083 39.35083 6.58 ML 1.4 Hazar Gölü - [03.69 km] Sivrice (Elazığ)

2024-04-04 08:16:41 37.07361 28.89083 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-04-04 08:13:44 38.21694 38.49444 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

2024-04-04 07:54:33 37.74389 36.13722 6.64 ML 2.0 Sumbas (Osmaniye)

2024-04-04 07:47:04 36.38917 27.68528 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [36.13 km] Datça (Muğla)

2024-04-04 07:44:07 38.06583 38.3675 13.03 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-04 07:39:47 37.80944 45.16028 17.38 ML 2.0 Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [50.63 km] Yüksekova (Hakkari)

2024-04-04 07:17:28 37.98917 36.3175 7.02 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-04 07:11:36 38.06417 37.73 9.23 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-04 07:00:28 36.32556 27.66722 7.03 ML 1.4 Ege Denizi - [42.58 km] Datça (Muğla)

2024-04-04 06:53:20 37.78556 36.50917 7.12 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-04 06:43:47 38.12583 38.51083 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)

2024-04-04 06:43:07 38.45778 39.32722 7.0 ML 1.0 Hazar Gölü - [01.72 km] Sivrice (Elazığ)

2024-04-04 06:30:01 37.77 36.13861 6.96 ML 2.5 Saimbeyli (Adana)

2024-04-04 06:22:41 38.06194 38.3675 7.62 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-04 06:02:06 38.28944 37.57 6.99 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-04 05:46:50 38.13222 36.73528 6.98 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-04-04 05:32:39 38.13278 38.51139 7.0 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)

2024-04-04 05:07:12 38.1225 38.56806 6.98 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)

2024-04-04 05:03:53 36.335 36.2225 7.35 ML 1.8 Antakya (Hatay)

2024-04-04 04:56:03 38.14306 36.85389 6.92 ML 2.6 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-04-04 04:55:16 40.3825 37.35833 11.56 ML 1.9 Reşadiye (Tokat)

2024-04-04 03:45:34 36.11972 36.28639 6.71 ML 1.7 Altınözü (Hatay)

2024-04-04 03:43:06 38.25472 38.14139 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-04 03:37:40 37.7275 35.39 6.96 ML 1.0 Yahyalı (Kayseri)

2024-04-04 03:34:35 38.02611 37.38472 7.51 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-04 03:21:58 38.26556 38.82833 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2024-04-04 03:13:53 38.26028 26.22222 14.03 ML 1.4 Ege Denizi - [03.53 km] Çeşme (İzmir)

2024-04-04 03:10:08 38.02528 37.48444 7.05 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-04 03:09:38 37.80361 36.09639 7.0 ML 1.4 Feke (Adana)

2024-04-04 03:08:38 38.47 39.32694 7.0 ML 1.5 Hazar Gölü - [02.75 km] Sivrice (Elazığ)

2024-04-04 02:57:45 40.8275 28.69444 11.94 ML 1.0 Marmara Denizi - [15.97 km] Beylikdüzü (İstanbul)

2024-04-04 02:55:40 37.57139 43.98389 8.86 ML 1.0 Merkez (Hakkari)

2024-04-04 02:48:44 37.11889 30.54389 7.1 ML 1.3 Döşemealtı (Antalya)

2024-04-04 02:01:13 37.915 36.22417 7.0 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

2024-04-04 01:59:31 40.56917 30.12194 7.01 ML 1.9 Pamukova (Sakarya)

2024-04-04 01:58:18 37.37889 43.9825 4.97 ML 2.3 Merkez (Hakkari)

2024-04-04 01:38:45 37.38306 43.99222 7.0 ML 1.6 Yüksekova (Hakkari)

2024-04-04 01:31:34 37.85278 36.48417 7.03 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-04 01:14:14 38.0125 38.20694 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-04 01:01:36 37.54028 37.22222 7.0 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-04-04 01:00:16 37.78667 29.42139 7.3 ML 1.1 Honaz (Denizli)

2024-04-04 00:57:00 40.47 35.27056 7.02 ML 1.2 Mecitözü (Çorum)

2024-04-04 00:51:12 37.36861 43.99722 6.39 ML 1.5 Yüksekova (Hakkari)

2024-04-04 00:47:57 38.13639 38.53722 6.99 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)

2024-04-04 00:24:52 37.37917 43.97944 5.38 ML 2.8 Merkez (Hakkari)

2024-04-04 00:19:07 38.15972 31.11861 9.56 ML 1.0 Gelendost (Isparta)

2024-04-04 00:17:19 40.58667 34.44917 15.5 ML 1.2 İskilip (Çorum)

2024-04-04 00:11:28 37.75833 36.13528 7.02 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)