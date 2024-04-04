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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Nisan tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.04 15:28:39  36.7875   28.9768        3.9      -.-  1.6  -.-   GOKCEOVACIK-FETHIYE (MUGLA)                       İlksel

2024.04.04 15:25:29  36.3513   28.5522        5.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                          

2024.04.04 15:05:42  38.7163   38.2743        5.0      -.-  2.4  -.-   ASAGISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA)                   İlksel

2024.04.04 14:50:51  36.6207   29.3627       11.0      -.-  1.7  -.-   UGURLU-FETHIYE (MUGLA)                            REVIZE01   (2024.04.04 14:50:51)

2024.04.04 14:02:17  40.4553   28.8228       13.7      -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.04.04 13:46:41  37.0968   37.0297       29.2      -.-  1.3  -.-   SARIKAYA-SAHINBEY (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.04.04 13:30:39  36.4372   29.1205       20.4      -.-  1.7  -.-   KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.04.04 13:22:41  36.4215   29.0992       13.2      -.-  3.1  3.2   KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.04.04 13:19:22  37.2440   27.9313        0.0      -.-  1.8  -.-   CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.04.04 13:07:37  39.9898   27.0620       16.1      -.-  1.4  -.-   DERENTI-CAN (CANAKKALE)                           İlksel

2024.04.04 13:04:34  39.2680   29.1672        0.0      -.-  1.6  -.-   HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel

2024.04.04 13:03:44  40.8917   29.6857        0.0      -.-  1.9  -.-   YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI)                          İlksel

2024.04.04 13:03:20  39.3378   29.4300       20.8      -.-  1.2  -.-   KONUS-EMET (KUTAHYA)                              İlksel

2024.04.04 12:55:56  39.5488   29.6005        0.0      -.-  1.8  -.-   DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                     İlksel

2024.04.04 12:36:13  37.4438   27.5617       14.1      -.-  2.0  -.-   BAFA-MILAS (MUGLA)                                İlksel

2024.04.04 12:34:03  36.0643   35.8490       20.9      -.-  1.7  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel

2024.04.04 12:28:22  38.5253   37.4257        5.0      -.-  1.7  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.04 12:25:51  38.8207   37.5592        5.0      -.-  1.7  -.-   ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA)                       İlksel

2024.04.04 12:07:58  35.4382   33.5100       14.0      -.-  2.0  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel

2024.04.04 11:47:07  37.8798   36.3042        5.0      -.-  2.3  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.04 11:32:32  40.1785   31.7850        1.2      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.04.04 11:30:32  39.5815   29.6132        0.0      -.-  1.2  -.-   DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                     İlksel

2024.04.04 11:24:49  38.5043   37.4122       18.9      -.-  1.3  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.04 11:16:03  37.3755   28.8963        4.8      -.-  1.8  -.-   KOCARBOGAZI-KALE (DENIZLI)                        İlksel

2024.04.04 10:54:19  39.8303   28.9197        1.0      -.-  1.4  -.-   ARGIN-ORHANELI (BURSA)                            İlksel

2024.04.04 10:12:08  37.8445   36.2550        5.0      -.-  3.1  3.2   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.04.04 10:06:23  40.3987   28.8710       20.6      -.-  1.8  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

2024.04.04 09:46:16  39.3885   37.2118       14.3      -.-  1.3  -.-   BASCAYIR-ULAS (SIVAS)                             İlksel

2024.04.04 09:43:52  38.8325   37.4508        6.4      -.-  1.6  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.04.04 09:38:10  37.9857   37.7207        5.3      -.-  1.5  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.04.04 08:41:54  38.5090   39.1523       11.6      -.-  1.8  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.04.04 07:54:33  37.7802   36.1222       14.8      -.-  1.8  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.04.04 06:53:20  37.7737   36.5578        8.1      -.-  1.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.04.04 06:30:01  37.7595   36.1162        5.0      -.-  2.3  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.04.04 06:22:40  38.1140   38.3590        7.2      -.-  1.9  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.04.04 06:02:07  38.3265   37.5348       10.2      -.-  1.8  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.04 05:46:51  38.1607   36.7745        6.9      -.-  1.5  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.04 05:32:38  38.1612   38.5258        5.0      -.-  2.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.04.04 05:07:11  38.1425   38.5698        5.0      -.-  2.0  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.04.04 05:03:54  36.3113   36.1927        2.1      -.-  1.7  -.-   AKHISAR-(HATAY)                                   İlksel

2024.04.04 04:56:03  38.1778   36.8863        2.9      -.-  2.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.04.04 04:55:17  40.3583   37.3592        5.3      -.-  2.0  -.-   BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT)                       İlksel

2024.04.04 03:10:08  38.0677   37.5388        9.8      -.-  1.9  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.04 02:58:18  35.7815   25.5005        6.8      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.04 02:57:45  40.9743   28.8137       28.6      -.-  0.6  -.-   KUCUKCEKMECE (ISTANBUL)                           İlksel

2024.04.04 02:48:43  37.1267   30.5210        2.1      -.-  1.3  -.-   KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     İlksel

2024.04.04 02:08:46  35.7720   25.4833        8.6      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.04 02:01:11  37.9722   36.2308        5.0      -.-  1.9  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.04 01:59:31  40.5715   30.1175       10.1      -.-  2.1  -.-   MESRURIYE-PAMUKOVA (SAKARYA)                      İlksel

2024.04.04 01:58:19  37.3478   43.8965       15.3      -.-  2.3  -.-   DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI)                       İlksel

2024.04.04 01:31:33  37.8888   36.4665        5.0      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.04 01:14:14  37.9942   38.2508        2.3      -.-  1.3  -.-   MESTAN-(ADIYAMAN)                                 İlksel

2024.04.04 01:01:35  37.4905   37.2465        2.2      -.-  1.3  -.-   ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.04 00:51:11  37.3913   44.0363        8.0      -.-  1.6  -.-   DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI)                       İlksel

2024.04.04 00:36:34  35.2848   25.2523        3.8      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.04 00:24:51  37.3415   44.0330        5.3      -.-  2.9  -.-   DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI)                       İlksel

2024.04.04 00:11:29  37.8048   36.0062        5.0      -.-  1.5  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)                           İlksel

 AFAD 4 Nisan son depremler listesi

Tarih              Saat         Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer    

2024-04-04 15:05:42    38.73944    38.23722    6.99   ML    2.3     Arguvan (Malatya)      

2024-04-04 14:50:51    36.42444    29.08361    7.03   ML    1.4     Akdeniz - Fethiye Körfezi - [07.04 km] Fethiye (Muğla)  

2024-04-04 14:48:30    38.48333    28.46472    6.67   ML    1.0     Kula (Manisa)    

2024-04-04 13:30:39    36.47694    29.1275      27.3   ML    1.3     Fethiye (Muğla) 

2024-04-04 12:55:56    39.68444    29.65444    4.21   ML    1.8     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-04-04 12:44:01    38.45333    29.15417    7.0     ML    1.0     Ulubey (Uşak)    

2024-04-04 12:36:14    37.43194    27.57 7.59   ML    1.8     Milas (Muğla)    

2024-04-04 12:28:17    38.25667    37.28528    6.98   ML    1.8     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-04-04 12:25:52    38.83167    37.43056    7.0     ML    2.0     Gürün (Sivas)     

2024-04-04 12:07:14    39.48139    28.13417    7.48   ML    1.5     Bigadiç (Balıkesir)       

2024-04-04 11:47:08    37.84333    36.20806    9.89   ML    2.5     Saimbeyli (Adana)      

2024-04-04 11:32:33    40.15639    31.75889    7.1     ML    2.0     Beypazarı (Ankara)     

2024-04-04 10:54:18    39.96 28.75278    7.0     ML    1.5     Mustafakemalpaşa (Bursa)  

2024-04-04 10:12:08    37.84528    36.23944    7.0     ML    3.3     Saimbeyli (Adana)      

2024-04-04 09:46:18    39.43639    37.30667    7.0     ML    1.8     Ulaş (Sivas)        

2024-04-04 09:43:52    38.83417    37.42333    6.77   ML    1.9     Gürün (Sivas)     

2024-04-04 09:38:12    38.1025      37.75306    6.35   ML    1.9     Doğanşehir (Malatya)

2024-04-04 08:41:54    38.46083    39.35083    6.58   ML    1.4     Hazar Gölü - [03.69 km] Sivrice (Elazığ)   

2024-04-04 08:16:41    37.07361    28.89083    7.0     ML    1.0     Köyceğiz (Muğla)       

2024-04-04 08:13:44    38.21694    38.49444    7.0     ML    1.1     Battalgazi (Malatya)   

2024-04-04 07:54:33    37.74389    36.13722    6.64   ML    2.0     Sumbas (Osmaniye)   

2024-04-04 07:47:04    36.38917    27.68528    7.0     ML    1.1     Ege Denizi - [36.13 km] Datça (Muğla)   

2024-04-04 07:44:07    38.06583    38.3675      13.03 ML    1.6     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-04-04 07:39:47    37.80944    45.16028    17.38 ML    2.0     Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [50.63 km] Yüksekova (Hakkari)

2024-04-04 07:17:28    37.98917    36.3175      7.02   ML    1.5     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-04-04 07:11:36    38.06417    37.73 9.23   ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2024-04-04 07:00:28    36.32556    27.66722    7.03   ML    1.4     Ege Denizi - [42.58 km] Datça (Muğla)   

2024-04-04 06:53:20    37.78556    36.50917    7.12   ML    1.8     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-04-04 06:43:47    38.12583    38.51083    7.0     ML    1.4     Sincik (Adıyaman)       

2024-04-04 06:43:07    38.45778    39.32722    7.0     ML    1.0     Hazar Gölü - [01.72 km] Sivrice (Elazığ)   

2024-04-04 06:30:01    37.77 36.13861    6.96   ML    2.5     Saimbeyli (Adana)      

2024-04-04 06:22:41    38.06194    38.3675      7.62   ML    2.0     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-04-04 06:02:06    38.28944    37.57 6.99   ML    1.8     Elbistan (Kahramanmaraş)  

2024-04-04 05:46:50    38.13222    36.73528    6.98   ML    1.5     Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-04-04 05:32:39    38.13278    38.51139    7.0     ML    2.2     Sincik (Adıyaman)       

2024-04-04 05:07:12    38.1225      38.56806    6.98   ML    2.1     Sincik (Adıyaman)       

2024-04-04 05:03:53    36.335        36.2225      7.35   ML    1.8     Antakya (Hatay) 

2024-04-04 04:56:03    38.14306    36.85389    6.92   ML    2.6     Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-04-04 04:55:16    40.3825      37.35833    11.56 ML    1.9     Reşadiye (Tokat)

2024-04-04 03:45:34    36.11972    36.28639    6.71   ML    1.7     Altınözü (Hatay)

2024-04-04 03:43:06    38.25472    38.14139    7.0     ML    1.0     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-04-04 03:37:40    37.7275      35.39 6.96   ML    1.0     Yahyalı (Kayseri)

2024-04-04 03:34:35    38.02611    37.38472    7.51   ML    1.1     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-04-04 03:21:58    38.26556    38.82833    7.0     ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2024-04-04 03:13:53    38.26028    26.22222    14.03 ML    1.4     Ege Denizi - [03.53 km] Çeşme (İzmir)    

2024-04-04 03:10:08    38.02528    37.48444    7.05   ML    2.0     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-04-04 03:09:38    37.80361    36.09639    7.0     ML    1.4     Feke (Adana)     

2024-04-04 03:08:38    38.47 39.32694    7.0     ML    1.5     Hazar Gölü - [02.75 km] Sivrice (Elazığ)     

2024-04-04 02:57:45    40.8275      28.69444    11.94 ML    1.0     Marmara Denizi - [15.97 km] Beylikdüzü (İstanbul)    

2024-04-04 02:55:40    37.57139    43.98389    8.86   ML    1.0     Merkez (Hakkari)        

2024-04-04 02:48:44    37.11889    30.54389    7.1     ML    1.3     Döşemealtı (Antalya)  

2024-04-04 02:01:13    37.915        36.22417    7.0     ML    2.1     Saimbeyli (Adana)      

2024-04-04 01:59:31    40.56917    30.12194    7.01   ML    1.9     Pamukova (Sakarya)   

2024-04-04 01:58:18    37.37889    43.9825      4.97   ML    2.3     Merkez (Hakkari)        

2024-04-04 01:38:45    37.38306    43.99222    7.0     ML    1.6     Yüksekova (Hakkari)   

2024-04-04 01:31:34    37.85278    36.48417    7.03   ML    1.8     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2024-04-04 01:14:14    38.0125      38.20694    7.0     ML    1.5     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-04-04 01:01:36    37.54028    37.22222    7.0     ML    1.5     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-04-04 01:00:16    37.78667    29.42139    7.3     ML    1.1     Honaz (Denizli) 

2024-04-04 00:57:00    40.47 35.27056    7.02   ML    1.2     Mecitözü (Çorum)      

2024-04-04 00:51:12    37.36861    43.99722    6.39   ML    1.5     Yüksekova (Hakkari)   

2024-04-04 00:47:57    38.13639    38.53722    6.99   ML    0.9     Sincik (Adıyaman)       

2024-04-04 00:24:52    37.37917    43.97944    5.38   ML    2.8     Merkez (Hakkari)        

2024-04-04 00:19:07    38.15972    31.11861    9.56   ML    1.0     Gelendost (Isparta)     

2024-04-04 00:17:19    40.58667    34.44917    15.5   ML    1.2     İskilip (Çorum)   

2024-04-04 00:11:28    37.75833    36.13528    7.02   ML    1.2     Saimbeyli (Adana)