  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 son dakika depremler
Takip Et

En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 9 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Nisan tarihli son depremler listesi...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 son dakika depremler
Takip Et

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.09 14:17:17  36.6353   28.0935        7.0      -.-  2.5  -.-   TASLICA-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel

2024.04.09 14:13:37  38.2615   38.5670        2.5      -.-  3.8  3.9   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel

2024.04.09 13:46:17  38.2527   38.5747        5.2      -.-  1.9  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel

2024.04.09 13:37:34  38.2932   38.5502        5.4      -.-  1.9  -.-   TOKLUCA-(MALATYA)                                 İlksel

2024.04.09 13:22:11  40.4348   28.8977        6.0      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.04.09 13:17:52  38.2380   38.5512        5.0      -.-  3.4  3.4   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2024.04.09 12:29:50  38.2780   37.7928       11.2      -.-  1.5  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.04.09 10:41:39  37.0645   29.1173        6.4      -.-  2.2  -.-   SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         İlksel

2024.04.09 10:25:08  41.1627   34.1837        5.4      -.-  2.3  -.-   KECELI-TOSYA (KASTAMONU)                          İlksel

2024.04.09 10:01:57  38.4820   39.4758       15.3      -.-  2.0  -.-   HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)                           İlksel

2024.04.09 09:52:54  38.3802   37.5362       15.5      -.-  1.3  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.04.09 09:52:36  40.2390   28.9788       11.3      -.-  1.7  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel

2024.04.09 08:07:10  38.3227   37.6160        4.9      -.-  1.9  -.-   TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.09 07:46:47  38.1428   37.5305        8.5      -.-  1.5  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.09 07:39:47  37.9913   36.3327       13.3      -.-  1.4  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.09 06:55:34  39.6215   28.7315        4.5      -.-  1.2  -.-   TEPEKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.04.09 06:32:38  39.1757   40.3707        5.0      -.-  2.7  -.-   HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel

2024.04.09 05:40:55  40.8065   31.0037       14.4      -.-  1.4  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel

2024.04.09 05:36:56  38.3200   37.0615       18.1      -.-  1.3  -.-   KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.09 05:22:02  39.7712   27.7783        7.0      -.-  2.0  -.-   YENIISKENDER-(BALIKESIR)                          İlksel

2024.04.09 05:06:30  39.7055   25.7243        5.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.09 04:52:36  37.8392   36.4333       24.9      -.-  1.1  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.09 04:45:50  38.4130   37.2780        9.8      -.-  1.3  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.09 04:16:32  37.4875   37.0077        5.5      -.-  2.0  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.04.09 04:11:57  37.1768   28.6257        2.9      -.-  1.3  -.-   CAKMAK-(MUGLA)                                    İlksel

2024.04.09 03:55:19  40.2203   36.0807        5.2      -.-  1.8  -.-   YENIKOY-TURHAL (TOKAT)                            İlksel

2024.04.09 03:47:00  38.7357   37.3185       24.1      -.-  1.1  -.-   SUCATI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.04.09 03:38:55  38.7112   37.4822       15.4      -.-  1.2  -.-   KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.09 03:29:05  38.5728   37.2745        4.7      -.-  1.6  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.09 03:24:42  36.4552   29.4628       12.8      -.-  1.5  -.-   CAMLIKOY-KAS (ANTALYA)                            İlksel

2024.04.09 03:21:50  40.7320   29.0443        5.0      -.-  0.9  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel

2024.04.09 03:06:44  38.4678   39.1007       27.8      -.-  1.2  -.-   DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.04.09 02:52:43  40.1613   33.3855        5.3      -.-  1.4  -.-   KEKLICEK-KALECIK (ANKARA)                         REVIZE01   (2024.04.09 02:52:42)

2024.04.09 02:34:09  40.1802   28.6807        5.3      -.-  1.3  -.-   FADILLI-NILUFER (BURSA)                           İlksel

2024.04.09 02:30:16  38.1198   37.8518       10.5      -.-  1.2  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.04.09 02:24:18  37.8157   26.9488       12.5      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.09 02:17:59  38.0463   37.2323        7.6      -.-  1.4  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.09 01:54:34  37.1663   36.6400        8.3      -.-  0.9  -.-   KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)                           İlksel

2024.04.09 01:45:05  36.8788   28.6780        6.7      -.-  1.2  -.-   TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)                          İlksel

2024.04.09 01:43:19  37.9363   27.1170        5.1      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.09 01:16:03  38.7290   37.5417        5.0      -.-  0.8  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.09 01:10:49  39.1837   29.3740        5.4      -.-  2.2  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)                        İlksel

2024.04.09 00:25:30  38.3822   39.0663        4.5      -.-  1.2  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel

2024.04.09 00:20:44  38.2668   38.1725       18.2      -.-  1.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.04.09 00:18:01  38.2485   27.2657        7.5      -.-  1.8  -.-   YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)                       İlksel

2024.04.09 00:06:28  39.3690   40.7152        2.1      -.-  1.8  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel

2024.04.09 00:04:52  38.2540   37.7973        9.2      -.-  1.8  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.04.09 00:01:54  39.2233   29.4325        7.5      -.-  1.6  -.-   DUSECEK-EMET (KUTAHYA)                            İlksel

AFAD 9 Nisan son depremler listesi

Tarih             Saat             Enlem                  Boylam   Derinlik(Km)   Tip   Büyüklük             Yer         

2024-04-09 14:20:21       38.83778              26.88528              7.0          ML         1.4          Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.09 km] Aliağa (İzmir)    

2024-04-09 14:17:18       36.64167              28.11833              6.54       ML         2.1          Marmaris (Muğla)          

2024-04-09 14:14:29       38.21833              38.56222              7.07       ML         3.1          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-09 14:13:39       38.23306              38.56694              8.38       MW       3.9          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-09 13:46:19       38.22583              38.58139              6.65       ML         1.9          Pütürge (Malatya)         

2024-04-09 13:37:36       38.22389              38.57417              10.36     ML         2.1          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-09 13:22:11       40.45583              28.90306              7.0          ML         1.6          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.07 km] Armutlu (Yalova)            

2024-04-09 13:17:53       38.23361              38.57583              9.96       ML         3.4          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-09 12:29:51       38.23361              37.77222              7.0          ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-09 12:28:51       38.22472              38.65722              7.0          ML         1.5          Pütürge (Malatya)         

2024-04-09 12:02:28       38.49139              29.12972              7.0          ML         1.2          Eşme (Uşak)     

2024-04-09 10:41:39       37.05     29.11194              7.0          ML         2.0          Acıpayam (Denizli)         

2024-04-09 10:25:09       41.15611              34.20667              7.0          ML         2.0          Tosya (Kastamonu)       

2024-04-09 10:14:15       38.22778              38.22278              6.98       ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-09 10:01:58       38.44722              39.39722              7.0          ML         1.9          Sivrice (Elazığ)  

2024-04-09 09:52:55       38.37333              37.48333              7.0          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-09 09:52:37       40.19778              28.95111              5.89       ML         1.7          Nilüfer (Bursa) 

2024-04-09 09:17:15       37.80389              27.52083              7.0          ML         1.3          Söke (Aydın)    

2024-04-09 09:16:53       38.035   37.52694              7.0          ML         1.6          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-09 08:33:34       40.51083              27.50833              6.65       ML         1.2          Marmara Denizi, Avşa Adası, Marmara (Balıkesir)          

2024-04-09 08:22:33       38.34528              37.435   7.06       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-09 08:07:09       38.30361              37.54833              7.01       ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-09 07:58:26       38.23667              38.19917              7.0          ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-09 07:46:46       38.08972              37.4525                7.03       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-09 07:39:46       37.99694              36.30278              7.11       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-09 06:32:38       39.17556              40.35056              7.0          ML         2.5          Kiğı (Bingöl)       

2024-04-09 05:40:56       40.80278              31.02222              6.91       ML         1.2          Gölyaka (Düzce)             

2024-04-09 05:37:02       38.12444              36.59056              7.89       ML         1.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-09 05:22:02       39.77028              27.76028              9.48       ML         1.9          Karesi (Balıkesir)             

2024-04-09 05:06:30       39.69417              25.74389              7.0          ML         2.5          Ege Denizi - [31.22 km] Bozcaada (Çanakkale)               

2024-04-09 04:16:31       37.4925                37.00333              7.23       ML         2.1          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-04-09 03:55:18       40.25361              36.00111              7.0          ML         1.6          Zile (Tokat)        

2024-04-09 03:54:29       38.20806              38.05694              6.92       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-09 03:39:28       38.01972              37.64028              7.01       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-09 03:36:36       38.22167              37.69056              7.0          ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-09 03:29:04       38.45611              37.29361              7.03       ML         1.8          Darende (Malatya)        

2024-04-09 03:24:41       36.42472              29.45     7.03       ML         1.5          Kaş (Antalya)    

2024-04-09 03:06:44       38.47472              39.355   7.0          ML         1.1          Hazar Gölü - [04.13 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-04-09 02:52:42       40.17833              33.38889              10.18     ML         1.1          Kalecik (Ankara)             

2024-04-09 02:30:16       38.09389              37.77556              10.04     ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-09 02:24:19       37.8375                26.98472              6.99       ML         1.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.59 km] Menderes (İzmir)          

2024-04-09 02:16:56       38.13722              38.16056              6.97       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-09 01:49:59       38.75     43.155   7.01       ML         1.1          Van Gölü - [05.06 km] Tuşba (Van)        

2024-04-09 01:45:05       36.92278              28.65417              7.06       ML         1.0          Köyceğiz Gölü - [03.58 km] Köyceğiz (Muğla)               

2024-04-09 01:43:18       37.93944              27.10444              8.08       ML         2.1          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.72 km] Menderes (İzmir)          

2024-04-09 01:10:48       39.185   29.36639              6.99       ML         1.9          Hisarcık (Kütahya)          

2024-04-09 00:50:50       38.03806              37.68444              7.0          ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-09 00:37:58       37.89083              36.25694              7.0          ML         1.2          Saimbeyli (Adana)         

2024-04-09 00:25:29       38.35611              38.99333              7.08       ML         1.4          Sivrice (Elazığ)  

2024-04-09 00:20:44       38.27694              38.24056              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-09 00:18:01       38.24028              27.24556              7.0          ML         1.7          Torbalı (İzmir)  

2024-04-09 00:06:28       39.34139              40.70361              7.04       ML         1.4          Karlıova (Bingöl)             

2024-04-09 00:04:53       38.25556              37.79361              6.69       ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-09 00:01:54       39.17889              29.49556              14.68     ML         1.5          Çavdarhisar (Kütahya)