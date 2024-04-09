En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 9 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Nisan tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Nisan son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.04.09 14:17:17 36.6353 28.0935 7.0 -.- 2.5 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.04.09 14:13:37 38.2615 38.5670 2.5 -.- 3.8 3.9 TANISIK-(MALATYA) İlksel
2024.04.09 13:46:17 38.2527 38.5747 5.2 -.- 1.9 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2024.04.09 13:37:34 38.2932 38.5502 5.4 -.- 1.9 -.- TOKLUCA-(MALATYA) İlksel
2024.04.09 13:22:11 40.4348 28.8977 6.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.09 13:17:52 38.2380 38.5512 5.0 -.- 3.4 3.4 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.04.09 12:29:50 38.2780 37.7928 11.2 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.09 10:41:39 37.0645 29.1173 6.4 -.- 2.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.04.09 10:25:08 41.1627 34.1837 5.4 -.- 2.3 -.- KECELI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2024.04.09 10:01:57 38.4820 39.4758 15.3 -.- 2.0 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.09 09:52:54 38.3802 37.5362 15.5 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.09 09:52:36 40.2390 28.9788 11.3 -.- 1.7 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2024.04.09 08:07:10 38.3227 37.6160 4.9 -.- 1.9 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.09 07:46:47 38.1428 37.5305 8.5 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.09 07:39:47 37.9913 36.3327 13.3 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.09 06:55:34 39.6215 28.7315 4.5 -.- 1.2 -.- TEPEKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.04.09 06:32:38 39.1757 40.3707 5.0 -.- 2.7 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.04.09 05:40:55 40.8065 31.0037 14.4 -.- 1.4 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.04.09 05:36:56 38.3200 37.0615 18.1 -.- 1.3 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.09 05:22:02 39.7712 27.7783 7.0 -.- 2.0 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR) İlksel
2024.04.09 05:06:30 39.7055 25.7243 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.09 04:52:36 37.8392 36.4333 24.9 -.- 1.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.09 04:45:50 38.4130 37.2780 9.8 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.09 04:16:32 37.4875 37.0077 5.5 -.- 2.0 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.09 04:11:57 37.1768 28.6257 2.9 -.- 1.3 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2024.04.09 03:55:19 40.2203 36.0807 5.2 -.- 1.8 -.- YENIKOY-TURHAL (TOKAT) İlksel
2024.04.09 03:47:00 38.7357 37.3185 24.1 -.- 1.1 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.09 03:38:55 38.7112 37.4822 15.4 -.- 1.2 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.09 03:29:05 38.5728 37.2745 4.7 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.09 03:24:42 36.4552 29.4628 12.8 -.- 1.5 -.- CAMLIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.04.09 03:21:50 40.7320 29.0443 5.0 -.- 0.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.09 03:06:44 38.4678 39.1007 27.8 -.- 1.2 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.04.09 02:52:43 40.1613 33.3855 5.3 -.- 1.4 -.- KEKLICEK-KALECIK (ANKARA) REVIZE01 (2024.04.09 02:52:42)
2024.04.09 02:34:09 40.1802 28.6807 5.3 -.- 1.3 -.- FADILLI-NILUFER (BURSA) İlksel
2024.04.09 02:30:16 38.1198 37.8518 10.5 -.- 1.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.09 02:24:18 37.8157 26.9488 12.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.09 02:17:59 38.0463 37.2323 7.6 -.- 1.4 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.09 01:54:34 37.1663 36.6400 8.3 -.- 0.9 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2024.04.09 01:45:05 36.8788 28.6780 6.7 -.- 1.2 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.04.09 01:43:19 37.9363 27.1170 5.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.09 01:16:03 38.7290 37.5417 5.0 -.- 0.8 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.09 01:10:49 39.1837 29.3740 5.4 -.- 2.2 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.04.09 00:25:30 38.3822 39.0663 4.5 -.- 1.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.04.09 00:20:44 38.2668 38.1725 18.2 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.04.09 00:18:01 38.2485 27.2657 7.5 -.- 1.8 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.04.09 00:06:28 39.3690 40.7152 2.1 -.- 1.8 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.04.09 00:04:52 38.2540 37.7973 9.2 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.09 00:01:54 39.2233 29.4325 7.5 -.- 1.6 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
AFAD 9 Nisan son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-04-09 14:20:21 38.83778 26.88528 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.09 km] Aliağa (İzmir)
2024-04-09 14:17:18 36.64167 28.11833 6.54 ML 2.1 Marmaris (Muğla)
2024-04-09 14:14:29 38.21833 38.56222 7.07 ML 3.1 Battalgazi (Malatya)
2024-04-09 14:13:39 38.23306 38.56694 8.38 MW 3.9 Battalgazi (Malatya)
2024-04-09 13:46:19 38.22583 38.58139 6.65 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-04-09 13:37:36 38.22389 38.57417 10.36 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
2024-04-09 13:22:11 40.45583 28.90306 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.07 km] Armutlu (Yalova)
2024-04-09 13:17:53 38.23361 38.57583 9.96 ML 3.4 Battalgazi (Malatya)
2024-04-09 12:29:51 38.23361 37.77222 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-09 12:28:51 38.22472 38.65722 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-04-09 12:02:28 38.49139 29.12972 7.0 ML 1.2 Eşme (Uşak)
2024-04-09 10:41:39 37.05 29.11194 7.0 ML 2.0 Acıpayam (Denizli)
2024-04-09 10:25:09 41.15611 34.20667 7.0 ML 2.0 Tosya (Kastamonu)
2024-04-09 10:14:15 38.22778 38.22278 6.98 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-09 10:01:58 38.44722 39.39722 7.0 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2024-04-09 09:52:55 38.37333 37.48333 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-09 09:52:37 40.19778 28.95111 5.89 ML 1.7 Nilüfer (Bursa)
2024-04-09 09:17:15 37.80389 27.52083 7.0 ML 1.3 Söke (Aydın)
2024-04-09 09:16:53 38.035 37.52694 7.0 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-09 08:33:34 40.51083 27.50833 6.65 ML 1.2 Marmara Denizi, Avşa Adası, Marmara (Balıkesir)
2024-04-09 08:22:33 38.34528 37.435 7.06 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-09 08:07:09 38.30361 37.54833 7.01 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-09 07:58:26 38.23667 38.19917 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-09 07:46:46 38.08972 37.4525 7.03 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-09 07:39:46 37.99694 36.30278 7.11 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-09 06:32:38 39.17556 40.35056 7.0 ML 2.5 Kiğı (Bingöl)
2024-04-09 05:40:56 40.80278 31.02222 6.91 ML 1.2 Gölyaka (Düzce)
2024-04-09 05:37:02 38.12444 36.59056 7.89 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-09 05:22:02 39.77028 27.76028 9.48 ML 1.9 Karesi (Balıkesir)
2024-04-09 05:06:30 39.69417 25.74389 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [31.22 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-04-09 04:16:31 37.4925 37.00333 7.23 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-09 03:55:18 40.25361 36.00111 7.0 ML 1.6 Zile (Tokat)
2024-04-09 03:54:29 38.20806 38.05694 6.92 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-09 03:39:28 38.01972 37.64028 7.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-09 03:36:36 38.22167 37.69056 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-09 03:29:04 38.45611 37.29361 7.03 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-04-09 03:24:41 36.42472 29.45 7.03 ML 1.5 Kaş (Antalya)
2024-04-09 03:06:44 38.47472 39.355 7.0 ML 1.1 Hazar Gölü - [04.13 km] Sivrice (Elazığ)
2024-04-09 02:52:42 40.17833 33.38889 10.18 ML 1.1 Kalecik (Ankara)
2024-04-09 02:30:16 38.09389 37.77556 10.04 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-09 02:24:19 37.8375 26.98472 6.99 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.59 km] Menderes (İzmir)
2024-04-09 02:16:56 38.13722 38.16056 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-09 01:49:59 38.75 43.155 7.01 ML 1.1 Van Gölü - [05.06 km] Tuşba (Van)
2024-04-09 01:45:05 36.92278 28.65417 7.06 ML 1.0 Köyceğiz Gölü - [03.58 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-04-09 01:43:18 37.93944 27.10444 8.08 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.72 km] Menderes (İzmir)
2024-04-09 01:10:48 39.185 29.36639 6.99 ML 1.9 Hisarcık (Kütahya)
2024-04-09 00:50:50 38.03806 37.68444 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-09 00:37:58 37.89083 36.25694 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-04-09 00:25:29 38.35611 38.99333 7.08 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-04-09 00:20:44 38.27694 38.24056 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-09 00:18:01 38.24028 27.24556 7.0 ML 1.7 Torbalı (İzmir)
2024-04-09 00:06:28 39.34139 40.70361 7.04 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
2024-04-09 00:04:53 38.25556 37.79361 6.69 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-04-09 00:01:54 39.17889 29.49556 14.68 ML 1.5 Çavdarhisar (Kütahya)