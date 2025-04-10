Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto TBMM'de: Gençken benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk’tü

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.

Subianto'nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak etmesi beklenirken; TBMM Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Subianto'nun Atatürk'le ilgili sözleri ise Genel Kurul'da alkışlarla karşılandı.

İşte Sunbianto'nun o sözleri:

"Gençken benim ikonum, kahramanım Atatürk'tü"

"Türkiye tarihinin bir hayranıyım, öğreniyorum çalışıyorum. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum vardı, hayranlık duyduğum biri vardı; benim kahramanım, ikonum Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de idol ve kahramanlarımdan biriydi.

"Evimde ve ofisimde Atatürk heykelleri var"

"Jakarta'da benim makamıma, evime gelecek olursanız; göreceksiniz ki Atatürk'ün bir heykeli var, ofisimde evimde. Sadece Endonezya'da değil. Ben küresel güneyden bahsediyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Tüm bu ülkelerde Mustafa Kemal bir idoldür ve bir örnektir, cesaretin bir temsilidir. Bir lider örneğidir, bir vatansever örneğidir. Bir vazgeçmeme örneğidir. Azim örneğidir.

İşte bu sebeple dünyanın durumu, jeopolitik durumu bir liderlik gerektirmektedir. Cesur bir liderlik gerektirmektedir. Bu liderliğin son derece akilane olması gerekmektedir.

Türkiye ve Endonezya buna liderlik etmeli ve güçlü olmalıdır. Bizler işbirliği halinde olursak, daha güçlü oluruz. Seslerimiz daha güçlü olur ve dünyanın geri kalanı tarafından daha güçlü duyulur."