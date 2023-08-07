Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda kararlılık mesajı verdi: "Türkiye'nin son 20 yıldır enflasyon ortalama yüzde 15'tir. Bizden önce daha yüksekti. Yükselen enflasyonu Allah'ın emri ile yine biz indireceğiz. Enflasyonu daha önce yüzde 6'lara düşürdük, yine biz indireceğiz. İstihdam ve üretim sayesinde bunu gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin geçmişteki dönemlere göre çok iyi durumda olduğuna vurgu yapan Erdoğan, sabit ve dar gelirlilere seslendi: "Sabit ve dar gelirli herkese sesleniyorum. Öğrencisinden ev hanıma sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin hayatlarında da inişler çıkışlar olabilir. Hem küresel olayların hem Türkiye'nin içindeki sorunlar gelip geçicidir. Türkiye geçmişteki dönemlere göre çok iyi durumdadır. Bu kritik dönemde yapmamız gereken şey evlatlarımızın geleceğini küçük endişelerin önüne koymaktadır."

Beraberlik çağrısı

Deprem bölgesine ilişkin beraberlik çağrısını yineleyen Erdoğan, "Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizi yeniden inşa etmemiz mi gerekiyor? Şayat omuz omuza verirsek bu sorundan kurtuluruz. İki elin parmakları gibi birbirimize kenetlenirsek geleceğimizin parlak olduğunu görürüz. Türkiye daha önce Çanakkale'de, Kutul Amare'da Gabar'da birçok destek yazdı. Son 21 yılda verdiğimiz her mücadelede yer alarak yazdı. Türkiye yine bize destek vererek destan yazacak. Şair diyor ki 'Gün doğar, gün batar.' Bizim milletimize yapacak çok hizmetimiz var. Tüm kalbimizle bu hakikate inanıyoruz" dedi.

Akbelen mesajı

Konuşmasında Akbelen'deki protestolara da değinen Erdoğan, "Kampanyaları ağaç sevgisi ile izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinalllere aldırmıyoruz" diyerek eleştirdi.

Akbelen Termik Santrali'nin milli bie değer olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten Akbelen Termik Santrali ülkemiz için milli bir değer konumundadır. Bilindiği gibi kömür santralleri, bilhassa Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından başlayan krizle birlikte, Avrupa ülkelerinin tekrar en önemli enerji kaynağı haline geldi. Almanya ve Fransa başta olmak üzere, hiçbir yerde elektrik üretimi için kömür üretimi artışı sorun teşkil etmezken, ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır. Kömür çıkartılacak alanda kesilecek ağaçların katbekat fazlası, üzeri kapatılan sahalara ve diğer alanlara dikilerek, ülkemizin orman varlığı artışına katkı sağlandığı, ilgili kurumlar tarafından defalarca açıklanmıştır."

"6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Büyüme konusunda da kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Ülkemize tarihimizin en büyük kalkınma hamlesini yaşattık. Yatırıma ve istihdama önem vererek Türkiye'yi her yıl yüzde 5 büyüttük. Bütün bunları 66 milyondan 86 milyona çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın tamamına, tarımdan sanayiye, refahlarını yükseltecek bir ortam kurdu. Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık" dedi.

Deprem hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yaklaşık 11 milyon yeni konut yaparak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağladık. Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunların bir buçuk milyonu ise İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gerekilen konutlardır. İnşallah 15 Ağustos'a kadar çadırlarda kalan vatandaşlarımızın hepsini konteynırlara taşıyacağız. Yerinde dönüşüm projesi memnuniyetle karşılanmıştır" açıklamasında bulundu.

Savunma sanayinde 6 milyar dolarlık hedef



Erdoğan, son günlerin sıcak gündemine atıfta bulunarak, “Türkiye'nin yıldızının parladığı alanların başında savunma sanayi gelmektedir. Son derece başarılı geçen İDEF'in katkısıyla 6 milyar dolarlık ihracat hedefinin karşılanacağına inanıyorum” dedi.



250 milyar doların üzerinde ihracat

Dış ticaret ve turizmden örnekler veren Erdoğan, Türkiye’nin doğru yolda olduğunu savundu: “Aziz milletim geçen hafta açıklanan iki önemli veri Türkiye'nin doğru yolda olduğunu teyit eder niteliktedir. Temmuz ayında en yüksek ihracat değerine ulaştık. Temmuz ayı son 12 aylık ihracatımız 253 milyar 280 milyon doları buldu.Türkiye için çalışan ve üreten ihracatçılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Turizm sektörümüzden de gerçekten mutlu haberler geliyor. Türkiye'ye yıl başından bu yana 22 milyonu aşkın turist geldi. Gecelik ortalama harcama 67 dolardan 100 dolara yükseldi.”

Sporda yıldan yıla yükselen başarı grafiği



Türkiye’nin sporda da yıldan yıla yükselen bir grafiğinin olduğuna işaret eden Erdoğan, “ Sporda da ülkemizin başarı grafiği giderek yükseliyor. Sporcularımız 3 bin 883 madalya kazandı. Mete Gazoz'un başarısı ise bizi dünyada gururlandırmıştır. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Türk sporcuların kendilerini gösterdiği bir arena olacaktır” dedi.



TMO alım fiyatları belli oldu

Öte yandan tarım ve satın alma politikalarını değerlendiren Erdoğan, “Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 125 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni üreticileri korumak için yeniden görevlendirdik. Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Ravent için 82,50 TL olarak belirlendi. Alımlarda kilogram başına 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.