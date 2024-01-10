Erdal Beşikçioğlu CHP'den aday mı oluyor? Oyuncu Erdal Beşikçioğlu kimdir?

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu oldu.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'den aday oldu. CHP MYK, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterme kararı aldı.

CHP, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu göstermeyi düşünüyor. CHP MYK’den geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Ünyeli ve Laz kökenli olup annesi ise Priştine'den Ankara'ya göç etmiş bir Arnavut ailesinin kızıdır. Ortaöğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in "yaratıcı drama" üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995–96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev aldı.

2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur.

2022 yılında Allame, No.1, Şehinşah ve Şanışer gibi isimlerin bulunduğu Tirat albümünde "Tirat by Erdal Beşikçioğlu"nu seslendirmiştir.

Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.