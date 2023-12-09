Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının düzenleyeceği "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kıymetli misafirler sizi hürmetle selamlıyorum. Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın Yüzü Programı için katkı veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnsan hakları evrensel beyannamesi 75 yıldır etkin. İnsanlığın onurlu yaşam mücadelesinin köşe taşlarından biri olarak görüyoruz.

Bugünü insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladık. Batı toplumlarındaki İslam ve yabancı düşmanlığı insan hakları karşısında tehdit. Terörist kavramı masumları katletmenin kılıfı haline dönüştürüldü. Müslüman ve göçmenlere karşı Kanada’dan ABD’ye kadar dünyanın pek çok yerinde arttı. Aylan bebeğin ölümü Batı'yı insafa getirmedi.

"İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı"

Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı. Fikir özgürlüğü bahanesi ile İslam düşmanı eylemleri meşrulaştırdılar. İlk defa dün, Danimarka’da kutsal kitaplara yönelik saldırılara yönelik cezai müeyyideleri getirdiler. İkiyüzlülüğün adeta kitabını yazıyorlar. Sadece makbul insanlar hakkında geçerli olduğunu düşünüyorlar. Bunu açık açık söylemeseler de Batı’nın çarpık zihin dünyasını ortaya koyuyorlar.

Batı'nın tüm medeniyetini üzerine bina ettiği 5 değerin 4'ü onlarla ilgisi olmayan çalıntı unsurlardır. Nitekim, inancı Kudüs, felsefesi Ege ve Batı Anadolu, hukuku Akdeniz ve Roma, bilimi Endülüs'ten alan Batı'nın sadece barbarlık vasfı kendisine aittir. Son dönemde Batı'nın barbarlık vasfının doğrudan yaptığı ve dolaylı destek verdiği hadiselerle görmeye başladık.

İnsan haklarının göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve Filistin topraklarıdır. İsrail'in hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar sonucunda 18 bini aşkın Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. Ramallah'ta yerleşimci denen teröristlerin ve İsrailli güvenlik güçlerinin saldırılarında 300'e yakın Filistinli şehadete yürüdü. Anne ve babalarının, beyaz kefenlerine sarılarak gözyaşı döktüğü masum sabiler, İsrail'in vahşetinin sembolleri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Savaşta bile dokunulmaması gereken ibadethanelerden okullara, hastanelerden mülteci kamplarına, evlerden çarşı pazarlara kadar tüm sivil yerleşim yerleri alçakça bombalanıyor. İsrail, Gazze halkının suyunu, gıdasını, elektriğini ve iletişimini keserek milyonlarca insanı açlığa ve ölüme mahkum etmiştir. Gazze'de insanlığa dair tüm değerler de katledilmektedir.

"Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"

Hiçbir somut adım atılmıyor. Biz ne dedik; "Dünya 5'ten büyüktür." Dün ne oldu? BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, fakat sadece ABD'nin ret oyu ile maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil. Çünkü Amerika, İsrail'in yanında parasıyla, bütün silah ve mühimmatıyla yer alıyor. Ey Amerika, bunun hesabını nasıl vereceksin? İnsanlık 'Amerika, BM Evrensel Beyannamesi'ne destek veren ülkedir' demeyecek bundan sonra, başta biz, diyemeyiz. Siz basın özgürlüğünden yanaydınız.

Biz kim olursa olsun zalimin hasmıyız, mazlumun da hamisiyiz. Bugün İsrail'in terör eylemlerine göz yumanlar, yarın insan içine çıkacak yüz bulamayacak ama biz başımız dik, alnımız ak bir şekilde hakkı savunmaya devam edeceğiz. Bu uğurda yalnız da kalsak, bedel de ödesek yolumuzdan dönmeyeceğiz. Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle, vatandaşlarımızın BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde kayıtlı hak ve özgürlükleri kısıtlayan pek çok engeli ortadan kaldırdık.

"Gazze kasabı hesap vermelidir"

Gazze’den sonra hiçbir şey eski tas eski hamam devam edemez. İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde mutlaka sorulmalıdır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını vermelidir.

Adil yargılanma hakkı için çok sayıda çalışma yaptık. Bu amaçla yargı reformu yasa paketleri, insan hakları eylem planları, yargı reformu strateji belgeleri hazırlayıp hayata geçirdik. İşkenceye sıfır tolerans politikasını uygulayarak bu suça ilişkin cezaları artırdık, zaman aşımını kaldırdı.

Farklı bin, mezhep ve inanç gruplarına ait cemaat vakıflarının mülk edinmelerini kolaylaştırdık. Resmi dilimiz olan Türkçe dışındaki dil ve lehçelerin öğreniminin önünü açtık. Bu dillerde siyasi propaganda, radyo ve televizyon yayını yapılmasına imkan tanıdık. Kürtçe yasak mıydı? Yasaktı. Önünü biz açtık. Her türlü siyasi propagandayı Kürtçe olarak da benim Kürt vatandaşlarım yapabiliyor mu? Yapıyor. Önünü biz açtık.

Yerel seçim mesajı

Nefret suçu ilk kez bizim dönemimizde ceza mevzuatımıza girmiştir. Alevi ve Bektaşi kardeşlerimiz ile Roman vatandaşlarımızın haklarına yönelik birçok önemli düzenlemeyi yaptık.

31 Mart’a hazırlanıyoruz değil mi? İnşallah yeniden İstanbul diyoruz ve yola devam ediyoruz. Yeniden Ankara diyor ve yola devam ediyoruz.