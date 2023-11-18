Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinin ardından yurda döndü. Özel uçak TUR ile İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile diğer yetkililer de yurda döndü.