Erdoğan BAE'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında BAE, Ruanda ve Maldivler cumhurbaşkanları ile Libya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başbakanlarıyla ikili görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen zirvede, hitabı öncesinde BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Konuşmasının ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya gelen Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.