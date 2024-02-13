Erdoğan Dubai'de uluslararası yatırım şirketleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri ile Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Hedef 50 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.