Erdoğan: Cevheri mücevher haline getirip ihraç edeceğiz

Esra Sultan AZİZOĞLU/Balıkesir

Eti Maden’in yeni yatırımı Bandırma Bor Karbür Tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açıldı. 80 milyon dolar yatırımla kurulan, yıllık 1.000 ton üretim kapasitesine sahip olan Bandırma Bor Karbür Tesisi’nin, tam kapasite devreye alındığında 40 milyon dolar gelir getirmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin açılışında yaptığı konuşmada, bor cevherinde son dönemde yüksek katma değerli ürün ve uç ürün üretme anlayışına önem verdiklerini belirterek; ‘‘Endüstriyel açıdan çok önemli bir ürün. Bor Karbür, yüksek sıcaklığa dayanım, sertliği, fiziksel mukavemeti, düşük yoğunluğuyla endüstriyel açıdan önem kazanmaktadır.

Ferrobor ve lityum karbonat tesisleri ile cevheri mücevher hale getirerek ihraç etmeye başlayacağız. Yıllık 1.000 ton kapasiteye sahip dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyoruz. Dünyada bor karbür üreten 4 ülke vardı artık 5’nci ülke olarak bizler de varız. Tesisimiz tam kapasitede 279 kişi istihdam ve 40 milyon dolar civarı gelir getirecek.

700 ton üretim kapasitesine sahip 2 lityum bor ve geçtiğimiz yıl temelini attığımız ferrobor tesislerimizi de kısa sürede devreye alacağız. Bor karbür sıcaklık ve mekanik dayanıklılığı ile birçok endüstriyel ürünlerde aranan bir ürün. Özellikle zırh ve nükleer tesislerde, savunma sanayide aranan ürünlerden biri. Türkiye, bor madeninin katma değerini yükseltmekle kalmıyor aynı zamanda ülkemiz dünyanın en sert ürünü açısından önemli bir hale geliyor.

Savunma sanayimiz başta olmak üzere ülkemizin hamle kayıplarını iyi biliyoruz. Her alanda öncelikle kendi ihtiyacımızı karşılayabilecek ve dünya pazarında söz sahibi olabileceğimiz ürünler üretiyoruz. Bor karbürün yanında sıvı karbür için de somut adımlar atılacaktır. Aynı zamanda ferrobor tesisimiz de bu yıl içinde hizmete alacağız’’ dedi.

Endüstriyel açıdan önemi fazla

Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, “Bugünlerde hepimizin içi buruk. Gönül isterdi ki bu büyük yatırımın açılışını daha farklı duygular içerisinde yapmak isterdik.

Bor Karbür, yüksek sıcaklığa dayanım, sertliği, fiziksel mukavemeti, düşük yoğunluğu ile endüstriyel açıdan önem kazanmaktadır. Özellikle bor cevherinde katma değerli ürün yaklaşımı ile bor cevherini 2 bin kata kadar yükselten tesisi kurduk. 100 den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz 2 binin üzerinde ürün ile rekor kırdık. Artık daha da ötesine geçeceğiz’’ dedi.

Açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bordan mücevhere dönüştürülen bir sandık ve bordan yapılmış kurşun geçirmez yelek ve Eti Maden çalışanları tarafından bordan yapılmış Erdoğan’ın bir resmi hediye edildi.