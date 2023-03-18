Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuştu.

Çanakkale Zaferi'nin tarihi şanlı zaferlerle dolu milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı tıpki bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz Çanakkale’de yazdığı destanla istiklal harbimizi zafere ulaştıracak inancı ve direniş ruhunu da kuşanmıştır. Bu yönüyle Çanakkale; Kurtuluş Savaşı'nın adeta provası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş müjdesidir. Çanakkale’yi milletimizin bu topraklarda var olma için verdiği en zorlu en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale bizim için sadece iftihar vesilesi değil, aynı zamanda zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır. 85 milyonun tamamının Çanakkale’den burada koyun koyuna yatan şehitlerimizden ecdadımızın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inanıyorum." dedi.

"Deprem ve sel felaketi ile yüreklerin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale Ruhu’na tekrar ihtiyacımız var." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla yine kardeşlikle gelebiliriz. Milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bu konuda bize güven ve umut aşılıyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde insanlarımızın metanetini, sabrını, vakarını ve hayata yeniden tutunma iradesini gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz. En büyük gücümüz olan seferberlik ruhumuzun zedelenmesine fırsat vermeden gece gündüz çalışarak en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir insanımızı, hiçbir vatandaşımızı çaresiz ve sahipsiz bırakmayacağız. Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel, hiçbir badire olmadığını bize göstermiştir. Türkiye Devleti ve milleti ile zorluklara göğüs gerecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirmeyelim. Yeter ki sürekli karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına fırsat vermeyelim. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan beladan afetten muhafaza eylesin. Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 108.yıldönümünü tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitler Günü’nde; Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün komutanlarımızı kahraman Mehmetçiklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum"