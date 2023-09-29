Erdoğan: İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız
TEKNOFEST İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizin tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız. İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum.
- İleri teknolojiyi 10 bin kilometre uzakta arayanları buraya davet ediyoruz. Koltuk kavgalarına bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri büyük kazanç olacak.
- TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor.
- E-Devlet uygulamamızda 7300 hizmet sunuluyor. 64 milyon insanımız e-Devlet kapısını kullanıyor. Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem kurduk.
- Savunma sanayii alanında hepsi birbirinden kritik 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz.
- Hava gücümüzde çarpan etkisi oluşturacak Kızılelma'nın testlerini hızla tamamlıyoruz. Kızılelma'nın envantere girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz.
- Savunma sanayii hamlelerimizle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır.
- İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizin tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız.
- İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız.